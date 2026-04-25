Рейтинг@Mail.ru
Соцфонд продлил 611 тысяч выплат чернобыльцам
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:03 25.04.2026 (обновлено: 10:45 25.04.2026)
© Фото : АНО "Национальные приоритеты"Отделение Социального фонда России
Отделение Социального фонда России - РИА Новости, 1920, 25.04.2026
© Фото : АНО "Национальные приоритеты"
Отделение Социального фонда России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Социальный фонд России автоматически продлил 611 тысяч выплат чернобыльцам.
  • К мерам поддержки относятся компенсации за вред здоровью и на реабилитацию, а также пособия семьям, потерявшим кормильца.
  • Они положены ликвидаторам последствий аварии на ЧАЭС и их детям, эвакуированным из зоны отчуждения, переселенцам и тем, кто получил инвалидность или заболевание, включая лучевую болезнь.
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Социальный фонд автоматически продлил 611 тысяч выплат чернобыльцам, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.
"Беззаявительный формат <...> был запущен c прошлого года. За это время специалисты установили на новый срок 611 тысяч выплат, для продления которых ранее нужно было обращаться отдельно", — говорится в заявлении.
В числе мер поддержки — компенсация за вред здоровью и на реабилитацию, а также выплаты семьям, потерявшим кормильца. Они положены ликвидаторам последствий аварии на ЧАЭС, их детям, эвакуированным из зоны отчуждения, переселенцам и тем, кто получил инвалидность или заболевание, включая лучевую болезнь.
Уточняется, что дополнительное вознаграждение за выслугу лет работникам, занятым на территориях с радиоактивным загрязнением, также продлевают автоматически.
Кроме того, чернобыльцы имеют право на ежемесячные пособия и набор социальных услуг, включающий лекарства, путевку в санаторий и проезд на электричках. Им предоставляют компенсации на питание детей и за проживание в зонах радиоактивного загрязнения.
В феврале Соцфонд проиндексировал более миллиона таких выплат.
РоссияЧернобыльская АЭСОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала