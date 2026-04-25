Соцфонд продлил 611 тысяч выплат чернобыльцам

Краткий пересказ от РИА ИИ Социальный фонд России автоматически продлил 611 тысяч выплат чернобыльцам.

К мерам поддержки относятся компенсации за вред здоровью и на реабилитацию, а также пособия семьям, потерявшим кормильца.

Они положены ликвидаторам последствий аварии на ЧАЭС и их детям, эвакуированным из зоны отчуждения, переселенцам и тем, кто получил инвалидность или заболевание, включая лучевую болезнь.

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Социальный фонд автоматически продлил 611 тысяч выплат чернобыльцам, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.

"Беззаявительный формат <...> был запущен c прошлого года. За это время специалисты установили на новый срок 611 тысяч выплат, для продления которых ранее нужно было обращаться отдельно", — говорится в заявлении.

В числе мер поддержки — компенсация за вред здоровью и на реабилитацию, а также выплаты семьям, потерявшим кормильца. Они положены ликвидаторам последствий аварии на ЧАЭС, их детям, эвакуированным из зоны отчуждения, переселенцам и тем, кто получил инвалидность или заболевание, включая лучевую болезнь.

Уточняется, что дополнительное вознаграждение за выслугу лет работникам, занятым на территориях с радиоактивным загрязнением, также продлевают автоматически.

Кроме того, чернобыльцы имеют право на ежемесячные пособия и набор социальных услуг, включающий лекарства, путевку в санаторий и проезд на электричках. Им предоставляют компенсации на питание детей и за проживание в зонах радиоактивного загрязнения.