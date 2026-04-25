МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Тыловая рота охраны командования 14-го армейского корпуса ВСУ отправлена для удержания села Новодмитровка под Сумами, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Безуспешно пытаясь удержать контроль над Новодмитровкой (Краснопольский район), 14-й АК ВСУ перебросил на данный участок фронта роту охраны командования армейского корпуса", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, подразделение считалось привилегированным - мобилизованные солдаты ВСУ не участвовали в боевых действиях и были задействованы исключительно в проверке документов на командных пунктах.