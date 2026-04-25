Рейтинг@Mail.ru
Минздрав ДНР рассказал о состоянии пострадавших при атаке ВСУ на АЗС
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи. Архивное фото
Специальная военная операция на Украине
 
22:39 25.04.2026
Минздрав ДНР рассказал о состоянии пострадавших при атаке ВСУ на АЗС

Минздрав ДНР рассказал о состоянии пострадавших от украинских атак на АЗС

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 25.04.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате атаки ВСУ по автозаправке в Донецке ранения средней степени тяжести получили женщина и три мужчины.
  • У женщины осколочные ранения головы, грудной клетки и живота, у одного из мужчин - ранение головы и нижних конечностей
  • Отмечается также, что другой мужчина получил множественные слепые осколочные ранения живота, груди и головы
ДОНЕЦК, 25 апр - РИА Новости. Минздрав ДНР рассказал РИА Новости о характере ранений жителей республики в результате атаки ВСУ по автозаправке в Донецке.
В субботу глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что один человек погиб, еще девять мирных жителей республики пострадали из-за киевской агрессии. По его данным, вследствие атаки БПЛА по автозаправочному комплексу в Куйбышевском районе Донецка ранения средней степени тяжести получили женщина и три мужчины. Повреждены инфраструктура АЗС, газовоз и автобус городского маршрута.
"Женщина 1987 года рождения, осколочное ранение головы, грудной клетки, живота, верхних и нижних конечностей, перелом нижней трети правой голени. Мужчина 2006 года рождения, осколочное ранение головы, нижних конечностей", - сообщили в минздраве.
Отмечается, что также у мужчины 1967 года рождения множественные слепые осколочные ранения живота, груди, головы, верхних и нижних конечностей. Открытый огнестрельный перелом правой плечевой кости.
Пушилин сообщал ранее, что раненым оказывается квалифицированная медицинская помощь.
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДонецкКуйбышевский районДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала