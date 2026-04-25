Минздрав ДНР рассказал о состоянии пострадавших при атаке ВСУ на АЗС

ДОНЕЦК, 25 апр - РИА Новости. Минздрав ДНР рассказал РИА Новости о характере ранений жителей республики в результате атаки ВСУ по автозаправке в Донецке.

В субботу глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что один человек погиб, еще девять мирных жителей республики пострадали из-за киевской агрессии. По его данным, вследствие атаки БПЛА по автозаправочному комплексу в Куйбышевском районе Донецка ранения средней степени тяжести получили женщина и три мужчины. Повреждены инфраструктура АЗС, газовоз и автобус городского маршрута.

"Женщина 1987 года рождения, осколочное ранение головы, грудной клетки, живота, верхних и нижних конечностей, перелом нижней трети правой голени. Мужчина 2006 года рождения, осколочное ранение головы, нижних конечностей", - сообщили в минздраве.

Отмечается, что также у мужчины 1967 года рождения множественные слепые осколочные ранения живота, груди, головы, верхних и нижних конечностей. Открытый огнестрельный перелом правой плечевой кости.