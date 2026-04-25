ВСУ атаковали 15 населенных пунктов в Белгородской области
19:32 25.04.2026
ВСУ атаковали 15 населенных пунктов в Белгородской области

ВСУ атаковали 15 населенных пунктов в семи муниципалитетах Белгородской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ атаковали 15 населенных пунктов в семи муниципалитетах Белгородской области.
  • Пострадал мирный житель, он получил минно-взрывную травму и осколочные ранения.
  • В нескольких населенных пунктах повреждены дома, автомобили и другие объекты.
БЕЛГОРОД, 25 апр - РИА Новости. ВСУ ударили по 15 населенным пунктам в семи муниципалитетах Белгородской области, пострадал мирный житель, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"ВСУ нанесли удары по семи муниципалитетам. Ранен мирный житель. Бойцы самообороны доставили в Грайворонскую ЦРБ мужчину, пострадавшего в результате атаки дрона на легковой автомобиль в городе Грайворон", - написал Гладков в Telegram-канале.

Глава региона уточнил, что пострадавшему диагностированы минно-взрывная травма, непроникающее осколочное ранение грудной клетки, а также осколочные ранения руки и ноги.
Губернатор добавил, что в городе Грайворон повреждены девять частных домовладений, а также три квартиры, два соцобъекта и административное здание. В хуторе Тополи и селах Гора-Подол, Новостроевка-Первая были атакованы легковые автомобили и повреждены четыре частных дома.
В Шебекинском округе, по данным Гладкова, в Архангельском дрон повредил частный дом и газовую трубу, в Вознесеновке - грузовик, ЛЭП и два дома, в Шебекино - грузовой автомобиль с прицепом, в Новой Таволжанке - два дома и две машины, в Маломихайловке уничтожен автомобиль.
Глава области уточнил, что в Белгородском округе в Беловском обломки сбитого БПЛА пробили кровлю гаража, в Отрадном FPV-дрон повредил дом. В Борисовском округе в Грузском дрон повредил мопед, в Валуйском округе в Казначеевке - грузовик, в Ракитянском округе в Бобраве - два легковых автомобиля, в Волоконовском округе в Волчьей Александровке выбиты окна и поврежден автомобиль.
Специальная военная операция на Украине. Происшествия. Белгородская область. Грайворон. Архангельск. Вячеслав Гладков. Вооруженные силы Украины.
 
 
