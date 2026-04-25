При ударах ВСУ в Белгородской области пострадали пять человек

14:33 25.04.2026 (обновлено: 16:38 25.04.2026)
При атаках дронов ВСУ на Белгородскую область пострадали пять мирных жителей

Медик около автомобиля скорой медицинской помощи. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Белгородской области от ударов дронов ВСУ пострадали пять человек.
  • Речь идет о жителях сел Новая Таволжанка, Волчья Александровка и Гора-Подол, а также хутора Масычево и города Грайворон.
  • После налета беспилотников часть Белгорода осталась без света.
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Пять мирных жителей пострадали из-за атак беспилотников ВСУ на Белгородскую область, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"В селе Новая Таволжанка FPV-дрон нанес удар по легковому автомобилю. Пострадала женщина. Ей диагностировали минно-взрывную травму и осколочное ранение ноги. Госпитализация не потребовалась", — говорится в заявлении.
Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
Гладков рассказал о работе "Орлана" в Белгородской области
10 апреля, 15:57
Еще одна машина подверглась атаке БПЛА в селе Волчья Александровка. Мужчину с контузией, раной живота и переломом ноги везут в больницу, уточнил Гладков.
Также есть пострадавшие в городе Грайворон, хуторе Масычево и селе Гора-Подол. Под удары беспилотников также попал Белгород.
"Поврежден объект инфраструктуры. Часть жителей временно остается без света", — добавил губернатор.
С августа 2024 года в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции, обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
