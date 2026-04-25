ВСУ 49 раз за сутки атаковали приграничные районы Курской области
09:35 25.04.2026 (обновлено: 09:36 25.04.2026)
ВСУ 49 раз за сутки атаковали приграничные районы Курской области

Хинштейн: ВСУ 49 раз за сутки атаковали Курскую область

  • Артиллерия ВСУ 49 раз за минувшие сутки атаковала отселенные приграничные районы Курской области.
  • Сбито 42 украинских беспилотника различного типа.
  • В селе Щекино Рыльского района пострадал местный житель, он госпитализирован.
КУРСК, 25 апр - РИА Новости. Артиллерия ВСУ 49 раз за минувшие сутки атаковала отселенные приграничные районы Курской области, сбито 42 украинских беспилотника различного типа, погибших нет, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
"Сводка об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки. Всего в период с 09.00 24 апреля до 07.00 25 апреля сбито 42 вражеских беспилотника различного типа. 49 раз враг применил артиллерию по отселённым районам", - сообщил Хинштейн на платформе "Макс".
Он добавил, что пять раз беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств.
"В результате атак в селе Щекино Рыльского района пострадал местный житель — слесарь ремонтной бригады, который чинил водонапорную башню. Он госпитализирован в Курскую облбольницу. В селе Михайловка на территории дома повреждены крыши хозпостроек, выбито стекло трактора", - сообщил губернатор.
Также в хуторе Фонов посечен частный дом и сарай, в другом доме осколками посечен забор, а также повреждена задняя часть автомобиля. Погибших нет, уточнил Хинштейн.
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьЩекиноРыльский районАлександр ХинштейнВооруженные силы Украины
 
 
