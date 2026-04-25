Комбрига ВСУ уличили в коррупционных схемах
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:46 25.04.2026 (обновлено: 06:50 25.04.2026)
Комбрига ВСУ уличили в коррупционных схемах

РИА Новости: комбрига 58-й бригады ВСУ Шныру уличили в коррупционных схемах

Украинские военные - РИА Новости, 1920, 25.04.2026
Украинские военные. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Комбрига 58-й бригады ВСУ Ивана Шныра уличили в незаконном обогащении и закупках для подразделения через подконтрольную ему фирму.
  • Пресс-служба бригады не стала опровергать информацию о коррупционных схемах и заявила о недопустимости распространения сведений в СМИ до решения суда.
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Комбриг 58-й бригады ВСУ Иван Шныра незаконно зарабатывает на коррупционных схемах, делая закупки для подразделения, через подконтрольную ему фирму, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
«
"Военнослужащие ВСУ передали профильным ведомствам информацию о незаконном обогащении комбрига 58-й отдельной мотопехотной бригады Ивана Шныра, который осуществляет закупки через подконтрольное ООО "Армада", — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что пресс-служба бригады не стала опровергать эту информацию и заявила о недопустимости распространения сведений в СМИ до соответствующего решения суда.
На прошлой неделе в силовых структурах рассказали, что замкомандира 58-й бригады ВСУ подполковника Бобровского задержали за взятку в Харькове. Офицер требовал 14 тысяч долларов за перевод военного в другое подразделение.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 25.04.2026
Источник: боевики ВСУ отбирают у колумбийских наемников телефоны
Вчера, 03:13
 
