Источник: боевики ВСУ отбирают у колумбийских наемников телефоны

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Военные ВСУ отбирают у колумбийских наемников средства связи, рассказал РИА Новости источник, связанный с рынком вербовки колумбийцев на Украину и Ближний Восток.

"По последней информации, у наемников отбирают мобильники, любые средства коммуникации", - сообщил он.

Собеседник агентства отметил, что делается это для того, чтобы не было утечек в социальных сетях о притеснении наемников на Украине , а также - чтобы было сложнее обнаружить боевые позиции ВСУ

По словам источника, некоторым наемникам, несмотря на досмотр, все-таки удается скрытно провезти на передовую средства связи.