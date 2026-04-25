03:13 25.04.2026
Источник: боевики ВСУ отбирают у колумбийских наемников телефоны

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военные ВСУ отбирают у колумбийских наемников средства связи.
  • Это делается для предотвращения утечек в социальных сетях и затруднения обнаружения боевых позиций ВСУ.
  • Некоторым наемникам удается скрытно провезти на передовую средства связи, несмотря на досмотр.
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Военные ВСУ отбирают у колумбийских наемников средства связи, рассказал РИА Новости источник, связанный с рынком вербовки колумбийцев на Украину и Ближний Восток.
"По последней информации, у наемников отбирают мобильники, любые средства коммуникации", - сообщил он.
Собеседник агентства отметил, что делается это для того, чтобы не было утечек в социальных сетях о притеснении наемников на Украине, а также - чтобы было сложнее обнаружить боевые позиции ВСУ.
По словам источника, некоторым наемникам, несмотря на досмотр, все-таки удается скрытно провезти на передовую средства связи.
Минобороны России неоднократно заявляло, что Киев использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик.
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаБлижний ВостокКиевВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
