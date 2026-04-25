ВСУ атаковали группу эвакуировавшихся жителей Родинского в ДНР

ДОНЕЦК, 25 апр - РИА Новости. Украинские военные атаковали группу эвакуировавшихся жителей города Родинское в ДНР, в результате два человека погибли, сообщил РИА Новости очевидец происшествия Анатолий Кузнецов, который также покинул город и был ранен.

"Вышел с Родинского на эвакуацию, там меня дрон и достал по дороге. Мы пытались все выйти, кто (находился - ред.) в подвале (дома - ред.)… Начали выдвигаться, был туман и моросил дождик. Мы только начали выходить, тут же прилет миномета сразу - двоих положило. Начали все возвращаться назад", - рассказал РИА Новости Кузнецов.

Очевидец добавил, что решил дойти до точки эвакуации, однако его атаковал украинский беспилотник, и он получил ранение ноги. С полученным повреждением мужчина продолжил ползти, пока его не встретили российские военнослужащие и не оказались первую помощь.