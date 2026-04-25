Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Специальная военная операция на Украине
 
02:59 25.04.2026
ВСУ атаковали группу эвакуировавшихся жителей Родинского в ДНР

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские военные атаковали группу эвакуировавшихся жителей города Родинское в ДНР.
  • В результате атаки два человека погибли, очевидец Анатолий Кузнецов был ранен в ногу.
  • Анатолий Кузнецов продолжил ползти к точке эвакуации после получения ранения и был встречен российскими военнослужащими, которые оказали ему первую помощь.
ДОНЕЦК, 25 апр - РИА Новости. Украинские военные атаковали группу эвакуировавшихся жителей города Родинское в ДНР, в результате два человека погибли, сообщил РИА Новости очевидец происшествия Анатолий Кузнецов, который также покинул город и был ранен.
"Вышел с Родинского на эвакуацию, там меня дрон и достал по дороге. Мы пытались все выйти, кто (находился - ред.) в подвале (дома - ред.)… Начали выдвигаться, был туман и моросил дождик. Мы только начали выходить, тут же прилет миномета сразу - двоих положило. Начали все возвращаться назад", - рассказал РИА Новости Кузнецов.
Очевидец добавил, что решил дойти до точки эвакуации, однако его атаковал украинский беспилотник, и он получил ранение ноги. С полученным повреждением мужчина продолжил ползти, пока его не встретили российские военнослужащие и не оказались первую помощь.
В декабре 2025 года командующий группировкой войск "Центр" министерства обороны России Валерий Солодчук сообщил, что силами 9-й мотострелковой бригады освобожден город Родинское в ДНР.
Эвакуация на Украине - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
ВСУ уничтожают убежища в зоне принудительной эвакуации, заявил Мирошник
Вчера, 10:51
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала