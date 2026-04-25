Встреча экспертов "ядерной пятерки" планируется в Нью-Йорке, заявили в МИД

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Встреча экспертов стран "ядерной пятерки" планируется в Нью-Йорке на полях обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявил в интервью РИА Новости глава российской делегации на конференции, посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов.
Он напомнил, что формат "ядерной пятерки" изначально создавался для обсуждения вопросов, входивших в повестку дня обзорного процесса ДНЯО.
"Поэтому обзорные конференции по договору (о нераспространении ядерного оружия - ред.) являются, если хотите, естественной площадкой для контактов между пятью ядерными державами. Но на окончательные понимания по организационным модальностям и содержательному наполнению таких контактов страны-участницы данного формата выходят в рабочем порядке непосредственно накануне соответствующих мероприятий с учётом всех привходящих факторов и актуальных реалий", - заключил он.
Одиннадцатая конференция по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) пройдет в Нью-Йорке с 27 апреля по 22 мая.
"Ядерной пятеркой" называют неформальное объединение государств, обладающих ядерным оружием. В него входят Россия, Китай, Великобритания, США и Франция. Каждый год функции координатора в этом объединении выполняет одна из пяти стран. Россия выполняла функции координатора в "пятерке" в 2023 году и до середины 2024 года, после чего они были переданы Китаю.