03:27 25.04.2026
Встреча экспертов "ядерной пятерки" планируется в Нью-Йорке, заявили в МИД

Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Встреча экспертов стран "ядерной пятерки" планируется в Нью-Йорке на полях обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявил в интервью РИА Новости глава российской делегации на конференции, посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов.
"Соответствующее согласование ведется, но пока не завершено", - сказал Белоусов, отвечая на вопрос, запланированы ли на полях обзорной конференции в Нью-Йорке контакты в формате "пятерки" на уровне экспертов.
Он напомнил, что формат "ядерной пятерки" изначально создавался для обсуждения вопросов, входивших в повестку дня обзорного процесса ДНЯО.
"Поэтому обзорные конференции по договору (о нераспространении ядерного оружия - ред.) являются, если хотите, естественной площадкой для контактов между пятью ядерными державами. Но на окончательные понимания по организационным модальностям и содержательному наполнению таких контактов страны-участницы данного формата выходят в рабочем порядке непосредственно накануне соответствующих мероприятий с учётом всех привходящих факторов и актуальных реалий", - заключил он.
Одиннадцатая конференция по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) пройдет в Нью-Йорке с 27 апреля по 22 мая.
"Ядерной пятеркой" называют неформальное объединение государств, обладающих ядерным оружием. В него входят Россия, Китай, Великобритания, США и Франция. Каждый год функции координатора в этом объединении выполняет одна из пяти стран. Россия выполняла функции координатора в "пятерке" в 2023 году и до середины 2024 года, после чего они были переданы Китаю.
