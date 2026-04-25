СМИ: встреча спецпосланников США и главы МИД Ирана может пройти 27 апреля - РИА Новости, 25.04.2026
02:04 25.04.2026
Военный в Исламабаде. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Спецпосланники США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер могут встретиться с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи 27 апреля в Исламабаде.
  • Перед встречей с иранской стороной спецпосланники США проведут переговоры с пакистанскими посредниками.
ВАШИНГТОН, 25 апр – РИА Новости. Спецпосланники США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер могут встретиться с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи в понедельник, 27 апреля, в Исламабаде после встречи с пакистанскими посредниками, утверждает журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на осведомленные источники.
"Встреча между спецпосланниками США и Аракчи может состояться в понедельник, после того как Кушнер и Уиткофф проведут отдельные двусторонние переговоры с пакистанскими посредниками", - написал Равид в соцсети X.
Аракчи в пятницу прибыл в Пакистан, который выступает посредником между Тегераном и Вашингтоном, после этого министр посетит Оман и Россию для обсуждения усилий, направленных на окончание конфликта с США и Израилем.
При этом пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт ранее сообщила, что зять американского президента Джаред Кушнер и спецпосланник Стив Уиткофф утром в субботу, 25 апреля, вылетают в Пакистан для проведения переговоров с иранской стороной.
