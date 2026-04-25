- Скандал с голодающими солдатами 14-й бригады ВСУ породил флешмоб.
- Аналогичные фотографии с позиций начали присылать другие подразделения ВСУ.
- Многие украинские военнослужащие не только голодают, но и лишены медицинской помощи.
МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Скандал с голодающими на позициях украинскими солдатами из 14-й бригады породил флешмоб, аналогичные фотографии шлют другие подразделения, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"После скандала с 14-й бригадой ВСУ в украинских подразделениях начался настоящий флешмоб тиражирования фото голодающих солдат. В частности, националисты 81-й отдельной десантно-штурмовой бригады разместили свои фотографии с позиций восточнее Славянска", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, многие украинские военнослужащие не только голодают, но и лишены медицинской помощи.
Ранее РИА Новости в российских силовых структурах сообщали, что военные 14-й бригады ВСУ остались на позициях без воды, еды, медикаментов и топлива, многие теряли сознание. После публикаций в соцсетях фотографий истощенных солдат, на Украине разразился скандал.