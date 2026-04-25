Голикова ​рассказала, когда в России появятся врачи по здоровому долголетию

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Приказ министерства здравоохранения России о специальности врача медицины здорового долголетия проходит обсуждение и вскоре будет утвержден, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Сейчас идет обсуждение приказа министерства здравоохранения (о специальности врача долголетия - ред.). Как только эта процедура завершится, будет утверждена эта должность врача", - сказала Голикова

Она пояснила, что к текущему моменту уже более 250 специалистов прошли программу переобучения. Как правило, такими врачами становятся терапевты.