Голикова ​рассказала, когда в России появятся врачи по здоровому долголетию

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Приказ министерства здравоохранения России о специальности врача медицины здорового долголетия проходит обсуждение и вскоре будет утвержден, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Сейчас идет обсуждение приказа министерства здравоохранения (о специальности врача долголетия - ред.). Как только эта процедура завершится, будет утверждена эта должность врача", - сказала Голикова.
Она пояснила, что к текущему моменту уже более 250 специалистов прошли программу переобучения. Как правило, такими врачами становятся терапевты.
Ранее Голикова сообщила РИА Новости, что новые врачи по здоровому долголетию будут предупреждать россиян о возможном развитии какого-либо заболевания и стараться оттянуть прогрессирование недуга.