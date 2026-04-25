Голикова ​рассказала, когда в России появятся врачи по здоровому долголетию - РИА Новости, 25.04.2026
01:20 25.04.2026 (обновлено: 01:26 25.04.2026)
Голикова ​рассказала, когда в России появятся врачи по здоровому долголетию

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Татьяна Голикова
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Приказ Министерства здравоохранения России о специальности врача медицины здорового долголетия проходит обсуждение и скоро будет утвержден.
  • Более 250 специалистов уже прошли программу переобучения на врачей медицины здорового долголетия, как правило, это терапевты.
  • Врачи медицины здорового долголетия будут предупреждать россиян о возможном развитии заболеваний и стараться оттянуть прогрессирование недугов.
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Приказ министерства здравоохранения России о специальности врача медицины здорового долголетия проходит обсуждение и вскоре будет утвержден, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Сейчас идет обсуждение приказа министерства здравоохранения (о специальности врача долголетия - ред.). Как только эта процедура завершится, будет утверждена эта должность врача", - сказала Голикова.
Она пояснила, что к текущему моменту уже более 250 специалистов прошли программу переобучения. Как правило, такими врачами становятся терапевты.
Ранее Голикова сообщила РИА Новости, что новые врачи по здоровому долголетию будут предупреждать россиян о возможном развитии какого-либо заболевания и стараться оттянуть прогрессирование недуга.
