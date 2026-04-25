Володин выступил за расширение форматов сотрудничества России и КНДР

16:29 25.04.2026 (обновлено: 16:53 25.04.2026)
© Государственная Дума/Telegram — Председатель Госдумы Вячеслав Володин и председатель президиума Верховного народного собрания КНДР Чо Eн Вон во время встречи
  • Володин на встрече с председателем президиума Верховного народного собрания КНДР Чо Ен Воном выступил за расширение форматов сотрудничества российских и корейских законодателей.
  • Он отметил, что в 2024 году был подписан Договор о Всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР.
ПХЕНЬЯН, 25 апр - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с председателем президиума Верховного народного собрания КНДР Чо Eн Воном выступил за расширение форматов сотрудничества российских и корейских законодателей.
"Отношения России и КНДР динамично развиваются. Это стало возможно благодаря дружбе и совместной работе лидеров стран, Владимира Путина и Ким Чен Ына. В 2024 году подписан Договор о Всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Нам со своей стороны на законодательном уровне нужно делать все для реализации договоренностей глав государств", - сказал Володин в субботу.
Он отметил, что российские депутаты готовы к такой работе, и если у корейских парламентариев будут предложения по форматам и проведению совместных мероприятий, то российские коллеги всегда готовы их рассмотреть и поддержать.
При этом в России придают большое значение развитию сотрудничества с КНДР в различных отраслях, добавил Володин.
Председатель Госдумы также пригласил Чо Ён Вона посетить Россию с официальным визитом.
Володин поблагодарил КНДР за помощь в борьбе с неонацистскими захватчиками
Вчера, 16:24
 
