Володин выступил за расширение форматов сотрудничества России и КНДР

ПХЕНЬЯН, 25 апр - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с председателем президиума Верховного народного собрания КНДР Чо Eн Воном выступил за расширение форматов сотрудничества российских и корейских законодателей.
"Отношения России и КНДР динамично развиваются. Это стало возможно благодаря дружбе и совместной работе лидеров стран, Владимира Путина и Ким Чен Ына. В 2024 году подписан Договор о Всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Нам со своей стороны на законодательном уровне нужно делать все для реализации договоренностей глав государств", - сказал Володин в субботу.
Он отметил, что российские депутаты готовы к такой работе, и если у корейских парламентариев будут предложения по форматам и проведению совместных мероприятий, то российские коллеги всегда готовы их рассмотреть и поддержать.
При этом в России придают большое значение развитию сотрудничества с КНДР в различных отраслях, добавил Володин.
Председатель Госдумы также пригласил Чо Ён Вона посетить Россию с официальным визитом.