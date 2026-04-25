Володин прибыл в Пхеньян с рабочим визитом

Краткий пересказ от РИА ИИ
ПХЕНЬЯН, 25 апр - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин прибыл с рабочим визитом в КНДР, где примет участие в торжественной церемонии открытия Мемориального комплекса и Музея боевых подвигов героев зарубежной военной операции, посвященного мужеству корейских солдат, принимавших участие в освобождении Курской области от неонацистов, сообщает пресс-служба Госдумы.
"Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин прибыл с рабочим визитом в Корейскую Народно-Демократическую Республику. У трапа самолета его встретил Чо Ён Вон - председатель Президиума Верховного народного собрания КНДР", - говорится в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе, по поручению президента России Владимира Путина 26 апреля Володин примет участие в торжественной церемонии открытия Мемориального комплекса и Музея боевых подвигов героев зарубежной военной операции, посвященного мужеству корейских солдат, принимавших участие в освобождении Курской области от неонацистов.
