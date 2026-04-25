Рейтинг@Mail.ru
Володин прибыл в Пхеньян с рабочим визитом - РИА Новости, 25.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:53 25.04.2026
Володин прибыл в Пхеньян с рабочим визитом

Володин прибыл в КНДР на открытие Музея боевых подвигов

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России | Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Перейти в медиабанк
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вячеслав Володин прибыл с рабочим визитом в КНДР.
  • Председатель Госдумы 26 апреля участие в торжественной церемонии открытия Мемориального комплекса и Музея боевых подвигов героев зарубежной военной операции, посвященного мужеству корейских солдат, принимавших участие в освобождении Курской области от неонацистов.
  • В программе визита председателя Госдумы — встречи с коллегами из парламента КНДР.
ПХЕНЬЯН, 25 апр - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин прибыл с рабочим визитом в КНДР, где примет участие в торжественной церемонии открытия Мемориального комплекса и Музея боевых подвигов героев зарубежной военной операции, посвященного мужеству корейских солдат, принимавших участие в освобождении Курской области от неонацистов, сообщает пресс-служба Госдумы.
"Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин прибыл с рабочим визитом в Корейскую Народно-Демократическую Республику. У трапа самолета его встретил Чо Ён Вон - председатель Президиума Верховного народного собрания КНДР", - говорится в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе, по поручению президента России Владимира Путина 26 апреля Володин примет участие в торжественной церемонии открытия Мемориального комплекса и Музея боевых подвигов героев зарубежной военной операции, посвященного мужеству корейских солдат, принимавших участие в освобождении Курской области от неонацистов.
Также в программе визита председателя Госдумы - встречи с коллегами из парламента КНДР.
Строительство автомобильного моста через реку Туманная - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
Открытие моста между Россией и КНДР запланировали на июнь
21 апреля, 00:17
 
КНДРКурская областьРоссияВячеслав ВолодинВладимир ПутинГосдума РФПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала