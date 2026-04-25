Володин прибыл в Пхеньян с рабочим визитом

ПХЕНЬЯН, 25 апр - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин прибыл с рабочим визитом в КНДР, где примет участие в торжественной церемонии открытия Мемориального комплекса и Музея боевых подвигов героев зарубежной военной операции, посвященного мужеству корейских солдат, принимавших участие в освобождении Курской области от неонацистов, сообщает пресс-служба Госдумы.