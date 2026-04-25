Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские военные уничтожили беспилотник ВСУ «Марсианин-2».
- Дрон был оснащен боевой нагрузкой и представлял угрозу для техники.
ДОНЕЦК, 25 апр — РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили новый беспилотник ВСУ "Марсианин-2" на добропольском направлении, сообщил РИА Новости боец соединения морской пехоты, действующей в составе группировки войск "Центр", с позывным "Лирик".
По словам командира боевой машины 61-й гвардейской бригады морской пехоты, дрон был оснащён боевой нагрузкой и представлял угрозу для техники.
"Остановились в посадке, включили РЭБ, начали "Марсианина-2" подавлять. Уничтожили его буквально в десяти метрах от машины. Техника не пострадала, мы продолжили движение", — рассказал "Лирик".
