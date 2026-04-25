В Вашингтоне перед визитом Карла III по ошибке вывесили австралийские флаги - РИА Новости, 25.04.2026
09:51 25.04.2026
В Вашингтоне перед визитом Карла III по ошибке вывесили австралийские флаги

Reuters: в Вашингтоне перед визитом Карла III вывесили австралийские флаги

© РИА Новости / Игорь Наймушин
Здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Власти Вашингтона по ошибке вывесили австралийские флаги вместо британских рядом с Белым домом перед визитом Карла III.
  • Всего по случаю визита короля в городе разместили более 230 флагов.
  • Визит Карла III и королевы Камиллы в США запланирован с 27 по 30 апреля.
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Власти Вашингтона вывесили австралийские флаги вместо британских рядом с Белым домом в преддверии визита британского короля Карла III, передает агентство Рейтер со ссылкой на чиновника министерства транспорта американской столицы.
Государственный визит Карла III и королевы Камиллы в США, как сообщил ранее президент США Дональд Трамп, запланирован с 27 по 30 апреля.
"Округ Колумбия по ошибке вывесил ряд австралийских флагов вместо британских флагов рядом с Белым домом в преддверии визита в США короля Карла", - пишет агентство.
По этим данным, 15 австралийских флагов на короткое время были вывешены рядом с Белым домом, после чего их заменили на британские. Всего по случаю визита короля в городе разместили более 230 флагов.
Агентство напоминает, что Карл III является официальным главой государства в Австралии, однако фактически это по большей части церемониальная роль.
Ранее Трамп заявил, что обсудит с королем Великобритании Карлом III в ходе его предстоящего визита в Вашингтон темы, связанные с НАТО и американской операцией против Ирана.
