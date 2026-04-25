В Улан-Удэ водитель сбил бабушку-дворника

16:32 25.04.2026 (обновлено: 19:34 25.04.2026)
В Улан-Удэ водитель "Лады Гранты" сбил бабушку-дворника

© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюдения
© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюдения
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Улан-Удэ водитель автомобиля «Лада Гранта» сбил 73-летнюю сотрудницу комбината по благоустройству.
  • Женщина получила травмы и была госпитализирована с двумя переломами.
УЛАН-УДЭ, 25 апр - РИА Новости. Водитель автомобиля "Лада Гранта" сбил бабушку-дворника в Улан-Удэ, она госпитализирована, сообщила прокуратура Бурятии.
"По предварительным данным, сегодня утром на улице Куйбышева водитель автомобиля "Лада Гранта", не справившись с управлением из-за помех со стороны пьяного пассажира, наехал на 73-летнюю сотрудницу комбината по благоустройству, убиравшую дорогу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что женщину с травмами госпитализировали. Как сообщал комбинат по благоустройству Улан-Удэ, у нее два перелома, впереди ее ждут несколько операций.
ПроисшествияУлан-УдэРеспублика БурятияКуйбышев
 
 
