В Улан-Удэ водитель сбил бабушку-дворника

Краткий пересказ от РИА ИИ
УЛАН-УДЭ, 25 апр - РИА Новости. Водитель автомобиля "Лада Гранта" сбил бабушку-дворника в Улан-Удэ, она госпитализирована, сообщила прокуратура Бурятии.
"По предварительным данным, сегодня утром на улице Куйбышева водитель автомобиля "Лада Гранта", не справившись с управлением из-за помех со стороны пьяного пассажира, наехал на 73-летнюю сотрудницу комбината по благоустройству, убиравшую дорогу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что женщину с травмами госпитализировали. Как сообщал комбинат по благоустройству Улан-Удэ, у нее два перелома, впереди ее ждут несколько операций.