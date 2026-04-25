СМИ: Украина столкнется с нежеланием инвесторов вкладываться в нее

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Украина столкнется с нежеланием инвесторов вкладываться в нее из-за царящей в стране политической нестабильности и слабой экономики, при том что объем необходимых средств оценивается экспертами в 800 миллиардов долларов, сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на данные международной консалтинговой компании McKinsey.
"Украине для восстановления нужно более 800 миллиардов долларов, однако привлечь такие деньги будет крайне сложно из-за высоких военных и экономических рисков", - говорится в публикации в Telegram-канале издания.
Инвесторов сдерживают сразу несколько факторов: "риски срыва проектов, политическая нестабильность, колебания валюты, слабость экономики и неопределенность регулирования".
Издание уточняет, что государственный бюджет страны будет ограничен, а внутренний бизнес и финансовый рынок не могут обеспечить нужный объем инвестиций, в связи с чем неизбежна зависимость от внешнего финансирования.
Последние несколько лет Украина формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. Об экономических проблемах страны в апреле уже сообщал Международный валютный фонд, отметивший, что ее госдолг в 2026 году взлетит до 122,6% ВВП с дальнейшим повышением до 137,1% в 2027 году.