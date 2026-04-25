Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Украина столкнется с нежеланием инвесторов вкладываться в нее
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:00 25.04.2026
СМИ: Украина столкнется с нежеланием инвесторов вкладываться в нее

Украине будет сложно получить $800 млрд инвестиций из-за опасений инвесторов

© РИА НовостиКупол Верховной рады Украины
Купол Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 25.04.2026
© РИА Новости
Купол Верховной рады Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Украина столкнется с нежеланием инвесторов вкладываться в нее из-за царящей в стране политической нестабильности и слабой экономики, при том что объем необходимых средств оценивается экспертами в 800 миллиардов долларов, сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на данные международной консалтинговой компании McKinsey.
"Украине для восстановления нужно более 800 миллиардов долларов, однако привлечь такие деньги будет крайне сложно из-за высоких военных и экономических рисков", - говорится в публикации в Telegram-канале издания.
Инвесторов сдерживают сразу несколько факторов: "риски срыва проектов, политическая нестабильность, колебания валюты, слабость экономики и неопределенность регулирования".
Как отмечает "Страна.ua", на этом фоне особо остро будет стоять проблема нехватки у Украины собственных ресурсов.
Издание уточняет, что государственный бюджет страны будет ограничен, а внутренний бизнес и финансовый рынок не могут обеспечить нужный объем инвестиций, в связи с чем неизбежна зависимость от внешнего финансирования.
Последние несколько лет Украина формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. Об экономических проблемах страны в апреле уже сообщал Международный валютный фонд, отметивший, что ее госдолг в 2026 году взлетит до 122,6% ВВП с дальнейшим повышением до 137,1% в 2027 году.
УкраинаСтрана.uaMcKinseyЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала