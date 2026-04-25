СМИ: Украина столкнется с нежеланием инвесторов вкладываться в нее

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Украина столкнется с нежеланием инвесторов вкладываться в нее из-за царящей в стране политической нестабильности и слабой экономики, при том что объем необходимых средств оценивается экспертами в 800 миллиардов долларов, сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на данные международной консалтинговой компании McKinsey.

"Украине для восстановления нужно более 800 миллиардов долларов, однако привлечь такие деньги будет крайне сложно из-за высоких военных и экономических рисков", - говорится в публикации в Telegram-канале издания.

Инвесторов сдерживают сразу несколько факторов: "риски срыва проектов, политическая нестабильность, колебания валюты, слабость экономики и неопределенность регулирования".

Как отмечает " Страна.ua ", на этом фоне особо остро будет стоять проблема нехватки у Украины собственных ресурсов.

Издание уточняет, что государственный бюджет страны будет ограничен, а внутренний бизнес и финансовый рынок не могут обеспечить нужный объем инвестиций, в связи с чем неизбежна зависимость от внешнего финансирования.