В Раде раскритиковали идею о полном снятии брони от мобилизации

Украинская журналистка Юлия Забелина со ссылкой на собственные источники в субботу заявила, что министерство обороны Украины рассматривает радикальные изменения в мобилизации, включая почти полную отмену брони.

"Здесь важно научиться разделять политические лозунги и последствия. Мне прям интересно увидеть, как снимут брони со всех энергетиков, например, связистов. Во всех таких делах и таких информационных мессенджерах нужно четко понимать причинно-следственные связи. Появятся ли в вооруженных силах Украины больше военнослужащих? Или они появятся в другой стране", - написал Федиенко в своем Telegram-канале.