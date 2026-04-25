В Раде раскритиковали идею о полном снятии брони от мобилизации
21:17 25.04.2026
В Раде раскритиковали идею о полном снятии брони от мобилизации

Депутат Рады Федиенко раскритиковали идею о полном снятии брони от мобилизации

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат Верховной рады Украины Федиенко раскритиковал идею о полном снятии брони от мобилизации, заявив, что мужчины активнее начнут бежать из страны.
  • Киевский режим столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ и протестами из-за насильственных действий сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан.
МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины, глава подкомитета по вопросам кибербезопасности и правительственной связи Александр Федиенко раскритиковал идею о полном снятии брони, заявив, что мужчины активнее начнут бежать из страны.
Украинская журналистка Юлия Забелина со ссылкой на собственные источники в субботу заявила, что министерство обороны Украины рассматривает радикальные изменения в мобилизации, включая почти полную отмену брони.
"Здесь важно научиться разделять политические лозунги и последствия. Мне прям интересно увидеть, как снимут брони со всех энергетиков, например, связистов. Во всех таких делах и таких информационных мессенджерах нужно четко понимать причинно-следственные связи. Появятся ли в вооруженных силах Украины больше военнослужащих? Или они появятся в другой стране", - написал Федиенко в своем Telegram-канале.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
