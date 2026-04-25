На Украине рассматривают полное снятие брони от мобилизации, сообщили СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Минобороны Украины рассматривает радикальные изменения в мобилизации.
- Среди идей — снятие брони со всех, кто сейчас забронирован.
- Другие возможные варианты — отмена розыска уклонистов и переход к более целевому набору по возрасту или конкретным специальностям.
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Министерство обороны Украины рассматривает радикальные изменения в мобилизации, включая почти полную отмену брони, утверждает журналистка Юлия Забелина со ссылкой на собственные источники.
"Есть несколько идей, это не готовые решения, которые будут спущены депутатам. Среди идей — снять вообще бронирование со всех, кто сейчас забронирован, и оставить бронь только тем, кто работает в сфере обороны", — сказала она на видео, опубликованном в Telegram-канале издания "Страна.ua".
Среди других предложений — отмена розыска уклонистов и переход к более целевому набору: по возрасту — в приоритете 25 лет и старше, или по конкретным специальностям.
Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* в минувший четверг дал понять, что принудительная мобилизация на Украине продолжится, иначе некому будет воевать — в стране миллионы уклонистов. По его словам, можно лишь пресечь нечеловеческое отношение к людям во время привода, но не искоренить такую практику.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых видно, как задержанных увозят в микроавтобусах. Украинцы призывного возраста нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов стали массовыми. Они злоупотребляют полномочиями, нападают на людей, сбивают их машинами и провоцируют ДТП для остановки граждан.