19:40 25.04.2026 (обновлено: 20:16 25.04.2026)
На Украине рассматривают полное снятие брони от мобилизации, сообщили СМИ

На Украине рассматривают сохранение брони только работникам военной сферы

Украинские боевики. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минобороны Украины рассматривает радикальные изменения в мобилизации.
  • Среди идей — снятие брони со всех, кто сейчас забронирован.
  • Другие возможные варианты — отмена розыска уклонистов и переход к более целевому набору по возрасту или конкретным специальностям.
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Министерство обороны Украины рассматривает радикальные изменения в мобилизации, включая почти полную отмену брони, утверждает журналистка Юлия Забелина со ссылкой на собственные источники.
"Есть несколько идей, это не готовые решения, которые будут спущены депутатам. Среди идей — снять вообще бронирование со всех, кто сейчас забронирован, и оставить бронь только тем, кто работает в сфере обороны", — сказала она на видео, опубликованном в Telegram-канале издания "Страна.ua".
Флаг и герб Украины - РИА Новости, 1920, 25.04.2026
Украинцам предлагают работу с "бронью от мобилизации" и забирают в армию
Вчера, 04:15
Среди других предложений — отмена розыска уклонистов и переход к более целевому набору: по возрасту — в приоритете 25 лет и старше, или по конкретным специальностям.
Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* в минувший четверг дал понять, что принудительная мобилизация на Украине продолжится, иначе некому будет воевать — в стране миллионы уклонистов. По его словам, можно лишь пресечь нечеловеческое отношение к людям во время привода, но не искоренить такую практику.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых видно, как задержанных увозят в микроавтобусах. Украинцы призывного возраста нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов стали массовыми. Они злоупотребляют полномочиями, нападают на людей, сбивают их машинами и провоцируют ДТП для остановки граждан.
Флаг ЕС перед зданием штаб-квартиры Совета Европы в Страсбурге, Франция - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
Во Франции призвали прекратить помощь ЕС Украине из-за мобилизации
24 апреля, 19:31
 
