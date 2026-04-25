В Румынии у границы с Украиной обнаружили фрагменты беспилотника

Краткий пересказ от РИА ИИ В Румынии недалеко от города Вэкэрень, вблизи границы с Украиной, обнаружили фрагменты беспилотника.

КИШИНЕВ, 25 апр - РИА Новости. Обнаружены фрагменты беспилотника недалеко от румынского города Вэкэрень, находящегося вблизи границы с Украиной, сообщает министерство национальной обороны страны.

В субботу минобороны Румынии сообщило, что ночью два истребителя Eurofighte r Typhoon ВВС Великобритании из усиленной боевой службы воздушной полиции вылетели с 86-й авиабазы в Фетештах из-за обнаруженных радарами беспилотников, летающих вблизи румынского воздушного пространства. Позже жители Галац сообщили о падении объекта. Осколки беспилотника повредили пристройку дома и электрический столб. Информации о пострадавших в результате инцидента не было.

"В субботу, 25 апреля, министерство национальной обороны было проинформировано о том, что в районе фермы недалеко от города Вэкэрень уезда Тулча были обнаружены фрагменты беспилотника", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минобороны.

Поясняется, что периметр был оцеплен сотрудниками пограничной полиции, на место происшествия выехала объединенная группа специалистов министерства национальной обороны и румынской разведки для расследования ситуации и сбора фрагментов для экспертной оценки.

"Дело передано в прокуратуру при апелляционном суде Констанцы", - подчеркивается в сообщении.

Ранее министерство иностранных дел Румынии объявило о вызове посла РФ Бухаресте Владимира Липаева после падения беспилотника в районе Галац.