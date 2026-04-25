МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Европейские страны не знают, как добиться победы Украины, пишет The New York Times.
"У нас нет идей для достижения победы Украины", — заявила газете военный эксперт Клаудия Мейджор.
В публикации также отметили, что Европа готовится к тому, что украинский конфликт не закончится в ближайшее время.
Владимир Путин не раз заявлял, что Москва выступает исключительно за долгосрочное урегулирование без каких-либо временных перемирий. Его достижение возможно только после устранения первопричин конфликта. В их числе — угрозы национальной безопасности, возникшие из-за расширения НАТО, и притеснение русскоговорящего населения на Украине.