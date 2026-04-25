Краткий пересказ от РИА ИИ
- Командир 157-го батальона 118-й Черкасской отдельной бригады территориальной обороны Украины майор Дмитрий Никонов продавал военные данные ВСУ российской стороне.
- Главной задачей украинского офицера был быстрый заработок.
- Силовики предоставили скриншоты переписок, где майор ВСУ соглашается продавать военные документы за 150–200 долларов и просит перевезти его с семьей на территорию России.
ДОНЕЦК, 25 апр - РИА Новости. Командир 157-го батальона 118-й Черкасской отдельной бригады территориальной обороны Украины майор Дмитрий Никонов продавал военные данные ВСУ российской стороне, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Это ценный агент, ведь он смог одновременно усидеть на "двух стульях": дослужиться до должности командира батальона ВСУ и организовать себе дополнительный заработок, добровольно передавая ценную информацию на российскую сторону. Работал под оперативным позывным "РЫБА", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что главной задачей украинского офицера был быстрый заработок.
Силовики предоставили скриншоты переписок, где майор ВСУ соглашается продавать военные документы за 150-200 долларов, а также просит перевезти его с семьей на территорию России.
