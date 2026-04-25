Комбат ВСУ продавал военные данные российской стороне, сообщили силовики
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:44 25.04.2026
Комбат ВСУ продавал военные данные российской стороне, сообщили силовики

Командир 157-го батальона ВСУ продавал военные данные России за $200

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Командир 157-го батальона 118-й Черкасской отдельной бригады территориальной обороны Украины майор Дмитрий Никонов продавал военные данные ВСУ российской стороне.
  • Главной задачей украинского офицера был быстрый заработок.
  • Силовики предоставили скриншоты переписок, где майор ВСУ соглашается продавать военные документы за 150–200 долларов и просит перевезти его с семьей на территорию России.
ДОНЕЦК, 25 апр - РИА Новости. Командир 157-го батальона 118-й Черкасской отдельной бригады территориальной обороны Украины майор Дмитрий Никонов продавал военные данные ВСУ российской стороне, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Это ценный агент, ведь он смог одновременно усидеть на "двух стульях": дослужиться до должности командира батальона ВСУ и организовать себе дополнительный заработок, добровольно передавая ценную информацию на российскую сторону. Работал под оперативным позывным "РЫБА", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что главной задачей украинского офицера был быстрый заработок.
Силовики предоставили скриншоты переписок, где майор ВСУ соглашается продавать военные документы за 150-200 долларов, а также просит перевезти его с семьей на территорию России.
