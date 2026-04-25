"Зеленскому пора уступить". Происходящее на Украине поразило Запад
12:29 25.04.2026 (обновлено: 15:48 25.04.2026)

"Зеленскому пора уступить". Происходящее на Украине поразило Запад

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Читатели британского издания Daily Mail активно обсуждают скандал на Украине из-за появления фотографий истощенных военнослужащих ВСУ.
  • Комментаторы считают, что Зеленскому следует остановить конфликт.
  • Они выражают недовольство тем, что западная поддержка, отправленная Украине, куда-то пропадает.
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Читатели британского издания Daily Mail активно обсуждают скандал на Украине из-за появления фотографий истощенных военнослужащих ВСУ.
«
"Этот конфликт не имеет никакого смысла. Пришло время уже его остановить. Украина не входит ни в НАТО, ни в ЕС, поэтому она не может прятаться за какими-либо договоренностями об обороне. Пора Зеленскому уступить то, что он не может удерживать, и забыть обо всем этом", — написал SatiricalEnding.
"Ну, если тратить западные миллиарды на дома в Италии, то для солдат на фронте мало чего останется", — указал Max_recon.
"Получается, США отправили им сотни миллиардов долларов, а они даже не могут снабжать едой своих солдат? Хм, что же, интересно, могло произойти со всеми этими деньгами?" — отметил AngeBayArea.
«
"И мы все еще платим им миллиарды", — пожаловался blowmonkey,
Британская газета The Guardian писала, что на Украине вспыхнул скандал из-за появления фотографий истощенных боевиков ВСУ. Издание отмечало, что военных заставляли пить дождевую воду и топить снег, чтобы выжить, а также не выходили с ними на связь на передовой.
По данным издания "Украинская правда", Генштаб ВСУ после этого уволил командиров 14-й бригады и 10-го корпуса. При этом утверждается, что их якобы сняли с постов за несколько дней до разразившегося скандала.
