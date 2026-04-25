Украинцам предлагают работу с "бронью от мобилизации" и забирают в армию

КУРСК, 25 апр — РИА Новости. Сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы) используют уловки, предлагая мужчинам работу с "бронированием от мобилизации", а затем прямо на месте забирают их для отправки в армию, сообщил РИА Новости пленный украинский военнослужащий Николай Герман.

"Можешь прийти по поводу работы, там где даже написано "предоставляем бронь", они сразу же оттуда тебя и примут. Есть и такие варианты. Поэтому работу нужно находить только проверенную, через знакомых как-то. Кто-то со знакомых уже работает, и ты туда идешь работать", — сказал Герман.

Однако, добавил он, даже если работа найдена надёжная, нужно ещё безопасно до неё добраться. Либо существуют закрытые организации на охраняемой территории, где можно и жить, и работать, чтобы не рисковать попадаться патрулям на улицах.

"Но все равно тебе до работы этой нужно еще добраться. Либо возможно есть такие организации, которые закрыты, и на территории — это же надо там и жить", — резюмировал пленный.