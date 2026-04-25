МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. На Украине вспыхнул скандал из-за появления фотографий истощенных боевиков ВСУ, пишет британская газета На Украине вспыхнул скандал из-за появления фотографий истощенных боевиков ВСУ, пишет британская газета Guardian

"Скандал разразился после того, как жена одного из солдат, Анастасия Сильчук, опубликовала фотографии в социальных сетях. Четверо мужчин выглядели бледными и явно истощенными, с выступающими ребрами и тонкими руками", — говорится в материале.

Газета отмечает, что боевиков заставляли пить дождевую воду и топить снег, чтобы выжить, а также не выходили с ними на связь на передовой.

По данным издания "Украинская правда", генштаб ВСУ после этого пришлось уволить командиров 14-й бригады и 10-го корпуса. При этом утверждается, что их якобы сняли с постов за несколько дней до разразившегося скандала.