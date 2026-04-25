Рейтинг@Mail.ru
СМИ: на Украине разразился скандал из-за фото с боевиками ВСУ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:44 25.04.2026
СМИ: на Украине разразился скандал из-за фото с боевиками ВСУ

Guardian: на Украине разразился скандал из-за фото истощенных солдат ВСУ

© REUTERS / Viacheslav MadiievskyiУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 25.04.2026
© REUTERS / Viacheslav Madiievskyi
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На Украине разразился скандал из-за фотографий истощенных боевиков ВСУ.
  • Женщине по имени Анастасия Сильчук пришлось опубликовать фотографии своего мужа-военнослужащего в социальных сетях, чтобы привлечь внимание к ситуации.
  • Генштаб ВСУ уволил командиров 14-й бригады и 10-го корпуса после разразившегося скандала.
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. На Украине вспыхнул скандал из-за появления фотографий истощенных боевиков ВСУ, пишет британская газета Guardian.
"Скандал разразился после того, как жена одного из солдат, Анастасия Сильчук, опубликовала фотографии в социальных сетях. Четверо мужчин выглядели бледными и явно истощенными, с выступающими ребрами и тонкими руками", — говорится в материале.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 25.04.2026
Газета отмечает, что боевиков заставляли пить дождевую воду и топить снег, чтобы выжить, а также не выходили с ними на связь на передовой.
По данным издания "Украинская правда", генштаб ВСУ после этого пришлось уволить командиров 14-й бригады и 10-го корпуса. При этом утверждается, что их якобы сняли с постов за несколько дней до разразившегося скандала.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 25.04.2026
В миреУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала