ВС России нанесли удар по ОПК Украины в ответ на террористические атаки ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские войска нанесли массированный удар по объектам ОПК, ТЭК и портовой инфраструктуры Украины.
- Это стало ответом на террористические атаки ВСУ.
- По данным Минобороны, все назначенные цели противника поражены.
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Российские военные нанесли поражение объектам ВПК и ТЭК Украины в ответ на террористические атаки киевских боевиков, сообщило Минобороны.
"Нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов, а также портовой инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ", — заявили в ведомстве.
Там отметили, что все назначенные цели противника поражены.
В ночь на субботу украинские СМИ писали о серии взрывов в Харькове, Днепропетровске и Белой Церкви на фоне воздушной тревоги.
Всего с начала спецоперации российская армия уничтожила 671 самолет, 284 вертолета, 137 522 дрона, 656 ЗРК, 29 038 танков и других ББМ, 1709 боевых машин РСЗО, 34 598 орудий полевой артиллерии и минометов, 60 117 единиц специальной военной автотехники.
22 июня 2022, 17:18