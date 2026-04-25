ВС России уничтожили штаб ВСУ в Черниговской области - РИА Новости, 25.04.2026
08:17 25.04.2026
ВС России уничтожили штаб ВСУ в Черниговской области

© РИА Новости / Александр Вильф
  • ВС России уничтожили пункт связи и штаб ВСУ в городе Городня в Черниговской области.
  • По словам координатора пророссийского подполья Сергея Лебедева, погибли 11 военнослужащих ВСУ, уничтожены склад с беспилотниками и мобильные установки для запуска дронов.
ДОНЕЦК, 25 апр - РИА Новости. Пункт связи и штаб, координирующий запуски и наведение на цели украинских БПЛА, уничтожены ударом в городе Городня Черниговской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Уничтожены пункт связи и местный штаб, координирующий запуски и наведение на цели украинских БПЛА, находившиеся на территории бывшего аэродрома и рядом с ним", - сказал подпольщик.
По его словам, погибли 11 военнослужащих ВСУ, половина из них - офицеры. Также ударами были уничтожены склад с беспилотниками и мобильные установки для запуска дронов, которыми наносили удары по городам Орел, Брянск и Смоленск.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЧерниговская областьОрелБрянскСергей ЛебедевВооруженные силы Украины
 
 
