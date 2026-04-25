ВС России уничтожили штаб ВСУ в Черниговской области

ДОНЕЦК, 25 апр - РИА Новости. Пункт связи и штаб, координирующий запуски и наведение на цели украинских БПЛА, уничтожены ударом в городе Городня Черниговской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

"Уничтожены пункт связи и местный штаб, координирующий запуски и наведение на цели украинских БПЛА, находившиеся на территории бывшего аэродрома и рядом с ним", - сказал подпольщик.