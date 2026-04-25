Туроператор назвал бюджетные альтернативы отдыху на Ближнем Востоке
09:08 25.04.2026
Туроператор назвал бюджетные альтернативы отдыху на Ближнем Востоке

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Египет и страны Азии стали доступными альтернативами пляжному отдыху на Ближнем Востоке для российских туристов.
  • Средняя стоимость бронирования в мае-июне в Египте составляет 172 тысячи рублей на двоих, во Вьетнаме — 157 тысяч рублей, в Китае — 173 тысячи рублей, в Таиланде — 113 тысяч рублей.
  • По мере приближения летнего сезона в список доступных альтернатив Ближнему Востоку войдет Турция, которая уже сейчас является лидером по количеству бронирований среди клиентов компании на период с середины мая по конец сентября.
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Среди наиболее доступных альтернатив пляжному отдыху на Ближнем Востоке для российских туристов стали Египет и страны Азии, рассказали РИА Новости в пресс-службе туроператора "Русский Экспресс".
"В настоящий момент среди наиболее демократичных по стоимости альтернатив пляжного отдыха в странах Ближнего Востока можно выделить Египет и страны Азии", - сказали в пресс-службе.
По их словам, средняя стоимость бронирования в мае-июне в Египте составляет 172 тысячи рублей на двоих. Среди курортов в Азии интерес у туристов существенно вырос к направлениям Вьетнама и Китая, где средний чек на двоих в этот же период составляет 157 тысяч рублей и 173 тысячи рублей соответственно. При этом в Таиланде можно отдохнуть в среднем за 113 тысяч рублей.
"Средняя продолжительность отдыха составляет 9-10 ночей в Египте, 11 ночей - в Китае, 10-11 ночей - во Вьетнаме и Таиланде", - заметили в пресс-службе.
Там подчеркнули, что по мере приближения летнего сезона и улучшения погодных условий в список доступных альтернатив Ближнему Востоку войдет Турция. Отмечается, что уже сейчас это направление является лидером по количеству бронирований среди клиентов компании на период с середины мая по конец сентября.
