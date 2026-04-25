Рейтинг@Mail.ru
Власти Туапсе рассказали о ликвидации разливов нефтепродуктов - РИА Новости, 25.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:01 25.04.2026 (обновлено: 17:02 25.04.2026)
Власти Туапсе рассказали о ликвидации разливов нефтепродуктов

Работы по ликвидации разлива нефтепродуктов в Туапсе ведутся круглосуточно

© РИА Новости / Борис Морозов | Очистка от нефтепродуктов побережья и реки в Туапсе
Очистка от нефтепродуктов побережья и реки в Туапсе - РИА Новости, 1920, 25.04.2026
© РИА Новости / Борис Морозов
Перейти в медиабанк
Очистка от нефтепродуктов побережья и реки в Туапсе
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Туапсе ведутся круглосуточные работы по ликвидации разливов нефтепродуктов, попавших в реку и на прибрежную территорию из-за атаки БПЛА.
  • На утро субботы убрали примерно 988 кубометров нефтепродуктов.
  • Их собирают в кубовые контейнеры для дальнейшей утилизации.
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Работы по ликвидации нефтепродуктов, которые попали в реку и на прибрежную территорию в Туапсе из-за атаки вражеских БПЛА, ведутся круглосуточно, на утро субботы было убрано примерно 988 кубометров, сообщил глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко.
"Работы по ликвидации нефтепродуктов, которые попали в реку и на прибрежную территорию в результате масштабного пожара из-за атаки БПЛА киевского режима 16 и 20 апреля, в Туапсе ведутся круглосуточно... На утро сегодняшнего дня убрано примерно 988 кубометров", - написал Бойко в своем Telegram-канале.
Отмечается, что нефтепродукты собирают в кубовые контейнеры, которые выводят для дальнейшей утилизации.
Нефтекомплекс в морском порту города Туапсе подвергся атаке украинских БПЛА дважды, первый раз в ночь на 16 апреля, второй - в ночь на 20-е. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в пятницу сообщил, что пожар на территории морского терминала в Туапсе полностью потушен.
Оперативный штаб региона сообщал, что из-за пожара, начавшегося 16 апреля, нефтепродукты попали в реку Туапсе, их разлив был локализован боновыми заграждениями. Позднее из-за проливных дождей, поднявших уровень воды в реке, произошел перелив нефтепродуктов через заграждения.
ПроисшествияТуапсеКраснодарский крайСергей БойкоВениамин Кондратьев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала