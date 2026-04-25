Власти Туапсе рассказали о ликвидации разливов нефтепродуктов

Очистка от нефтепродуктов побережья и реки в Туапсе

Очистка от нефтепродуктов побережья и реки в Туапсе

Краткий пересказ от РИА ИИ В Туапсе ведутся круглосуточные работы по ликвидации разливов нефтепродуктов, попавших в реку и на прибрежную территорию из-за атаки БПЛА.

На утро субботы убрали примерно 988 кубометров нефтепродуктов.

Их собирают в кубовые контейнеры для дальнейшей утилизации.

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Работы по ликвидации нефтепродуктов, которые попали в реку и на прибрежную территорию в Туапсе из-за атаки вражеских БПЛА, ведутся круглосуточно, на утро субботы было убрано примерно 988 кубометров, сообщил глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко.

"Работы по ликвидации нефтепродуктов, которые попали в реку и на прибрежную территорию в результате масштабного пожара из-за атаки БПЛА киевского режима 16 и 20 апреля, в Туапсе ведутся круглосуточно... На утро сегодняшнего дня убрано примерно 988 кубометров", - написал Бойко в своем Telegram-канале.

Отмечается, что нефтепродукты собирают в кубовые контейнеры, которые выводят для дальнейшей утилизации.

Нефтекомплекс в морском порту города Туапсе подвергся атаке украинских БПЛА дважды, первый раз в ночь на 16 апреля, второй - в ночь на 20-е. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в пятницу сообщил, что пожар на территории морского терминала в Туапсе полностью потушен.