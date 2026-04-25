США не будут тратить время на бесполезные разговоры с Ираном, заявил Трамп

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Трамп заявил, что США открыты для переговоров с Ираном.
- Но не будут тратить время на бесполезные переговоры, добавил он.
ВАШИНГТОН, 25 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что Штаты остаются открытыми для переговоров с Ираном, несмотря на отмену поездки его спецпредставителя Стива Уиткоффа и зятя Джареда Кушнера в Пакистан.
"Они (власти Ирана - ред.) могут позвонить нам в любой момент, когда пожелают. Но мы не будем больше тратить 18 часов на перелет, чтобы сидеть и болтать ни о чем", - цитирует Трампа телеканал Fox News.