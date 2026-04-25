США не будут тратить время на бесполезные разговоры с Ираном, заявил Трамп - РИА Новости, 25.04.2026
18:55 25.04.2026 (обновлено: 19:06 25.04.2026)
США не будут тратить время на бесполезные разговоры с Ираном, заявил Трамп

Трамп заявил, что США готовы к контактам с Ираном, но не к разговорам ни о чем

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трамп заявил, что США открыты для переговоров с Ираном.
  • Но не будут тратить время на бесполезные переговоры, добавил он.
ВАШИНГТОН, 25 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что Штаты остаются открытыми для переговоров с Ираном, несмотря на отмену поездки его спецпредставителя Стива Уиткоффа и зятя Джареда Кушнера в Пакистан.
«

"Они (власти Ирана - ред.) могут позвонить нам в любой момент, когда пожелают. Но мы не будем больше тратить 18 часов на перелет, чтобы сидеть и болтать ни о чем", - цитирует Трампа телеканал Fox News.

В миреСШАИранВоенная операция США и Израиля против ИранаПакистанДональд ТрампСтив УиткоффДжаред Кушнер
 
 
