Трамп отменил поездку Уиткоффа и Кушнера в Пакистан

ВАШИНГТОН, 25 апр — РИА Новости. Дональд Трамп отменил поездку спецпредставителя Стива Уиткоффа и зятя Джареда Кушнера в Пакистан для переговоров по Ирану.

"Некоторое время назад я сказал своим людям, которые были готовы уезжать: "Нет, мы не собираемся лететь туда 18 часов. У нас на руках все карты", — передает его слова телеканал Fox News

По его утверждению, США остаются открытыми для переговоров, но не хотят "болтать ни о чем". Нет у них и намерения возобновлять удары по территории исламской республики.

Позже президент заявил журналистам, что сразу после отмены поездки Иран представил штатам некий новый документ.

Вчера Белый дом сообщил о готовившемся вылете американской делегации в Исламабад сегодня утром. По данным СМИ, они собирались встретиться с главой МИД ИРИ Аббасом Аракчи в понедельник после переговоров с пакистанскими посредниками.

Тот прибыл туда накануне, а после собирается посетить Оман и Россию для обсуждения усилий по урегулированию. При этом планы встретиться с американцами министерство отрицало.

До этого сообщалось, что Пентагон готовит новые атаки на иранские объекты в случае срыва перемирия. Другой вариант предусматривает удары по военным чиновникам и иным членам руководства.

Восьмого апреля Штаты и Иран объявили о прекращении огня на две недели, однако состоявшиеся после этого переговоры не принесли результатов. Американцы объявили о блокаде портов ИРИ и пообещали снять ее только после достижения соглашения. Исламская республика в ответ перекрыла Ормузский пролив и отказалась от новых контактов.