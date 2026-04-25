18:52 25.04.2026 (обновлено: 22:36 25.04.2026)
Трамп отменил поездку Уиткоффа и Кушнера в Пакистан

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трамп отменил поездку своих представителей в Пакистан для переговоров по Ирану.
  • Белый дом заявлял, что делегация вылетит в Исламабад сегодня утром и может встретиться с главой МИД ИРИ в понедельник.
  • Тегеран такие планы отрицал.
ВАШИНГТОН, 25 апр — РИА Новости. Дональд Трамп отменил поездку спецпредставителя Стива Уиткоффа и зятя Джареда Кушнера в Пакистан для переговоров по Ирану.
"Некоторое время назад я сказал своим людям, которые были готовы уезжать: "Нет, мы не собираемся лететь туда 18 часов. У нас на руках все карты", — передает его слова телеканал Fox News.
По его утверждению, США остаются открытыми для переговоров, но не хотят "болтать ни о чем". Нет у них и намерения возобновлять удары по территории исламской республики.
Позже президент заявил журналистам, что сразу после отмены поездки Иран представил штатам некий новый документ.
Вчера Белый дом сообщил о готовившемся вылете американской делегации в Исламабад сегодня утром. По данным СМИ, они собирались встретиться с главой МИД ИРИ Аббасом Аракчи в понедельник после переговоров с пакистанскими посредниками.
Тот прибыл туда накануне, а после собирается посетить Оман и Россию для обсуждения усилий по урегулированию. При этом планы встретиться с американцами министерство отрицало.
До этого сообщалось, что Пентагон готовит новые атаки на иранские объекты в случае срыва перемирия. Другой вариант предусматривает удары по военным чиновникам и иным членам руководства.
Восьмого апреля Штаты и Иран объявили о прекращении огня на две недели, однако состоявшиеся после этого переговоры не принесли результатов. Американцы объявили о блокаде портов ИРИ и пообещали снять ее только после достижения соглашения. Исламская республика в ответ перекрыла Ормузский пролив и отказалась от новых контактов.
Тем временем Дональд Трамп продлил режим перемирия. По его словам, он будет действовать до тех пор, пока Иран не подготовит предложения по урегулированию и стороны не проведут встречу.
