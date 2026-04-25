Рейтинг@Mail.ru
Трамп рассказал, что обсудит с королем Карлом III - РИА Новости, 25.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:18 25.04.2026 (обновлено: 03:19 25.04.2026)
Трамп рассказал, что обсудит с королем Карлом III

© AP Photo / Mark Schiefelbein
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
ВАШИНГТОН, 25 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что обсудит с королем Великобритании Карлом III в ходе его предстоящего визита в Вашингтон темы, связанные с НАТО и американской операцией против Ирана.
"Я буду говорить обо всем", - цитирует Трампа агентство Рейтер.
Как указывает агентство, Иран, НАТО и налог в Великобритании на цифровые услуги будут в числе тем, которые президент США планирует поднять в ходе встречи с Карлом III.
"Я буду говорить об этом. Он (король Великобритании - ред.) мой друг, он отличный парень", - добавил Трамп.
Государственный визит Карла III и королевы Камиллы в США, как сообщил ранее Трамп, запланирован с 27 по 30 апреля.
В миреСШАВеликобританияИранДональд ТрампКарл IIIНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала