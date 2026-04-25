Трамп рассказал, что обсудит с королем Карлом III

ВАШИНГТОН, 25 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что обсудит с королем Великобритании Карлом III в ходе его предстоящего визита в Вашингтон темы, связанные с НАТО и американской операцией против Ирана.
Как указывает агентство, Иран, НАТО и налог в Великобритании на цифровые услуги будут в числе тем, которые президент США планирует поднять в ходе встречи с Карлом III.
"Я буду говорить об этом. Он (король Великобритании - ред.) мой друг, он отличный парень", - добавил Трамп.
Государственный визит Карла III и королевы Камиллы в США, как сообщил ранее Трамп, запланирован с 27 по 30 апреля.
