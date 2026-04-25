Отдам даже Киев: выяснилось, что Трамп ждет от Путина больше всего на свете

В МИД Российской Федерации сообщили, что Россия получила приглашение на саммит "Большой двадцатки" (G20), который пройдет в этом году в США с 14 по 15 декабря.
Россия свое участие пока официально не подтвердила: как сказал замглавы МИД Александр Панкин, "посмотрим ближе к дате, бог знает, что произойдет до этого".
В общем и целом у нашего руководства данный формат аллергии не вызывает, чего нельзя сказать об утопленнике G7. Когда после возвращения Крыма в родную гавань в 2014 году большесемерочные лидеры решили высказать свое фи и не пригласили Россию на очередное заседание, стало ясно, что пациент скорее мертв, чем жив. Так и оказалось — без России все встречи G7 начали походить на собрания анонимных алкоголиков, которые уныло раз за разом обсуждают вред зеленого змия, на роль которого назначили нашу страну.
В прошлом году, когда по инициативе Трампа начали звучать осторожные предложения о возвращении России, пресс-секретарь президента Песков высказался без обиняков: "центр экономического развития уже сместился в другую сторону, другие страны уже являются законодателями экономических процессов, и в этой связи формат "Двадцатки" является для нас более привлекательным". Ну то есть спасибо, кушайте сами.
Действительно. Во-первых, G20 — клуб крупнейших экономик, а не политическая могучая кучка, так как в нем представлены 85 процентов мировой экономики. Во-вторых, эта площадка остается одной из немногих, где можно обсуждать не только политику, но и торговлю, энергетику, финансы, реформу глобальных институтов и многое другое — причем одновременно с участием и Запада, и Китая, и России, и ключевых стран Глобального Юга. В-третьих, в "Двадцатке" западные страны не имеют автоматического большинства, и это дает России возможность выступать с союзниками единым фронтом при обсуждении глобальных тем.
Что же касается Соединенных Штатов, то грядущий саммит для них имеет очень личное и весьма драматичное измерение.
Речь идет о Дональде Трампе.
Мало того что Штаты в данном случае являются принимающей стороной — так еще сама встреча должна пройти в Майами, на личном гольф-курорте Трампа Trump National Doral Miami. По некоторым данным, американский президент отчаянно лоббировал проведение саммита именно на своей личной территории, и есть все основания полагать, что он хочет сделать из этой встречи главное событие 2026 года.
Западные СМИ и обозреватели сходятся в том, что для Дональда Трампа встреча "Двадцатки" может закрыть сразу множество жирных галочек.
Главный момент: по мнению экспертов, американскому президенту жизненно важно мощно и позитивно вернуться в мировую повестку на фоне целого ряда политических и экономических катастроф. Тема углубляющейся изоляции США со стороны как союзников, так и соперников не сходит с первых полос, включая недавнее обещание Трампа "разобраться" со странами НАТО, которые "предали" США в конфликте с Ираном и не пришли на помощь, а также открытое игнорирование угроз Вашингтона со стороны Китая, который отправил военные корабли для сопровождения своих танкеров через Ормуз.
Нынешнее председательство США в G20 — это шанс для Дональда Трампа подтвердить свой мировой статус и легитимность как некоего хлебосольного хозяина мира, в чью гавань со всех концов летят заморские корабли. Интересно то, что хозяин Белого дома с вероятностью сто процентов переживет отсутствие европейцев, буде они объявят свой шакалий бойкот, но приезд Путина и Си для него — вопрос чрезвычайной важности. Трамп специально подчеркнул, что "был бы рад присутствию президента Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина", и злые языки с мест донесли, что он несколько месяцев обсуждал детали организации встречи, включая рассадку гостей и цвет карточек с меню.
Кроме этого, на некоторые мысли наводит и озвученная американцами повестка саммита.
Традиционными темами встреч лидеров G20 были такие вопросы, как природные катаклизмы и глобальное потепление, продовольственная безопасность, миграция, различные формы неравенства, доступность энергии и продовольствия, списание долгов бедным странам, инклюзивность, глобальное разделение труда, среднеспециальное образование в Сомали и прочие благородные вещи.
В этот же раз Госдепартамент США брезгливо выкинул всю "гуманитарку" за борт и оставил только три вещи: "стимулирование экономического роста за счет снижения регуляторной нагрузки", "обеспечение доступных и надежных энергетических цепочек поставок" и "продвижение новых технологий и инноваций".
Кто не понял — это то, что американцы хотят от всего остального мира и попытаются это получить на саммите G20 (разблокирование Ормузского пролива, установление энергетической монополии, привилегированный допуск экспорта США на национальные рынки, переход всех на американский ИИ и, конечно, "доля" во всем).
На фоне последних оглушительных провалов и скандалов Трампу очень нужно что-то принести избирателям в клювике, а без Путина и Си это невозможно. Вопрос в том, захотят ли ему в этом помочь лидеры России и Китая.
24 апреля, 05:38