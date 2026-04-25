В МИД Российской Федерации сообщили, что Россия получила приглашение на саммит "Большой двадцатки" (G20), который пройдет в этом году в США с 14 по 15 декабря.

Россия свое участие пока официально не подтвердила: как сказал замглавы МИД Александр Панкин, "посмотрим ближе к дате, бог знает, что произойдет до этого".

В общем и целом у нашего руководства данный формат аллергии не вызывает, чего нельзя сказать об утопленнике G7. Когда после возвращения Крыма в родную гавань в 2014 году большесемерочные лидеры решили высказать свое фи и не пригласили Россию на очередное заседание, стало ясно, что пациент скорее мертв, чем жив. Так и оказалось — без России все встречи G7 начали походить на собрания анонимных алкоголиков, которые уныло раз за разом обсуждают вред зеленого змия, на роль которого назначили нашу страну.

В прошлом году, когда по инициативе Трампа начали звучать осторожные предложения о возвращении России, пресс-секретарь президента Песков высказался без обиняков: "центр экономического развития уже сместился в другую сторону, другие страны уже являются законодателями экономических процессов, и в этой связи формат "Двадцатки" является для нас более привлекательным". Ну то есть спасибо, кушайте сами.

Действительно. Во-первых, G20 — клуб крупнейших экономик, а не политическая могучая кучка, так как в нем представлены 85 процентов мировой экономики. Во-вторых, эта площадка остается одной из немногих, где можно обсуждать не только политику, но и торговлю, энергетику, финансы, реформу глобальных институтов и многое другое — причем одновременно с участием и Запада, и Китая, и России, и ключевых стран Глобального Юга. В-третьих, в "Двадцатке" западные страны не имеют автоматического большинства, и это дает России возможность выступать с союзниками единым фронтом при обсуждении глобальных тем.

Что же касается Соединенных Штатов, то грядущий саммит для них имеет очень личное и весьма драматичное измерение.

Речь идет о Дональде Трампе.

Мало того что Штаты в данном случае являются принимающей стороной — так еще сама встреча должна пройти в Майами, на личном гольф-курорте Трампа Trump National Doral Miami. По некоторым данным, американский президент отчаянно лоббировал проведение саммита именно на своей личной территории, и есть все основания полагать, что он хочет сделать из этой встречи главное событие 2026 года.

Западные СМИ и обозреватели сходятся в том, что для Дональда Трампа встреча "Двадцатки" может закрыть сразу множество жирных галочек.

Главный момент: по мнению экспертов, американскому президенту жизненно важно мощно и позитивно вернуться в мировую повестку на фоне целого ряда политических и экономических катастроф. Тема углубляющейся изоляции США со стороны как союзников, так и соперников не сходит с первых полос, включая недавнее обещание Трампа "разобраться" со странами НАТО, которые "предали" США в конфликте с Ираном и не пришли на помощь, а также открытое игнорирование угроз Вашингтона со стороны Китая, который отправил военные корабли для сопровождения своих танкеров через Ормуз.

Нынешнее председательство США в G20 — это шанс для Дональда Трампа подтвердить свой мировой статус и легитимность как некоего хлебосольного хозяина мира, в чью гавань со всех концов летят заморские корабли. Интересно то, что хозяин Белого дома с вероятностью сто процентов переживет отсутствие европейцев, буде они объявят свой шакалий бойкот, но приезд Путина и Си для него — вопрос чрезвычайной важности. Трамп специально подчеркнул, что "был бы рад присутствию президента Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина", и злые языки с мест донесли, что он несколько месяцев обсуждал детали организации встречи, включая рассадку гостей и цвет карточек с меню.

Кроме этого, на некоторые мысли наводит и озвученная американцами повестка саммита.

Традиционными темами встреч лидеров G20 были такие вопросы, как природные катаклизмы и глобальное потепление, продовольственная безопасность, миграция, различные формы неравенства, доступность энергии и продовольствия, списание долгов бедным странам, инклюзивность, глобальное разделение труда, среднеспециальное образование в Сомали и прочие благородные вещи.

В этот же раз Госдепартамент США брезгливо выкинул всю "гуманитарку" за борт и оставил только три вещи: "стимулирование экономического роста за счет снижения регуляторной нагрузки", "обеспечение доступных и надежных энергетических цепочек поставок" и "продвижение новых технологий и инноваций".

Кто не понял — это то, что американцы хотят от всего остального мира и попытаются это получить на саммите G20 (разблокирование Ормузского пролива, установление энергетической монополии, привилегированный допуск экспорта США на национальные рынки, переход всех на американский ИИ и, конечно, "доля" во всем).