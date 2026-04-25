17:34 25.04.2026 (обновлено: 17:37 25.04.2026)
В Германии отметили 81-ю годовщину встречи союзных войск на Эльбе

БЕРЛИН, 25 апр - РИА Новости. В городе Торгау федеральной земли Саксония на востоке Германии в субботу прошли памятные мероприятия по случаю 81-й годовщины встречи союзных войск на Эльбе, сообщили в посольстве России в ФРГ.
"По случаю 81-й годовщины встречи на Эльбе в городе Торгау состоялась торжественная церемония возложения венков и цветов к монументу, установленному в память о легендарной встрече союзников, а также на советском мемориальном воинском кладбище, где захоронены павшие в боях за освобождение города красноармейцы", - отметили в дипведомстве.
В мероприятии приняли участие посол России в Германии Сергей Нечаев, временный поверенный в делах посольства Белоруссии в ФРГ, сотрудники российской дипмиссии, в том числе отдела по увековечению памяти погибших при защите Отечества, торгово-экономического представительства и аппарата атташе по вопросам обороны, Российского дома науки и культуры, а также представители германской общественности и политических партий.
Недалеко от исторического моста в память о встрече на Эльбе установлен гранитный монумент, увенчанный скульптурной композицией в виде стилизованных флагов СССР и США.
На постаменте выгравирована надпись на русском, английском и немецком языках: "Слава победоносной Красной Армии и доблестным войскам наших союзников, одержавшим победу над фашисткой Германией".
С другой стороны мемориала: "Здесь, на Эльбе, 25 апреля 1945 года войска первого украинского фронта Красной Армии соединились с американскими войсками".
На советском мемориальном кладбище в Торгау покоятся более 400 советских граждан, среди них советские военнопленные, "остарбайтеры" и их дети, а также красноармейцы, павшие в боях за город Торгау в период с 22 по 25 апреля 1945 года или умершие от боевых ранений в госпиталях.
