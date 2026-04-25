В КХЛ заявили, что Тардиф не заслужил включения в Зал славы IIHF

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Валерий Каменский заявил РИА Новости, что считает незаслуженным включение главы Международной федерации хоккея (IIHF) француза Люка Тардифа в Зал славы организации.
"По моему мнению, он этого не заслуживает. Я не знаю, что он сделал такого, чтобы заслужить включение в Зал славы", - сказал Каменский.
Тардиф занимает пост главы IIHF с 2021 года. В марте француз принял решение не баллотироваться на новый срок, он останется в должности до завершения своих полномочий в октябре. В период президентства Тардифа сборные России и Белоруссии были отстранены от международных турниров под эгидой IIHF.