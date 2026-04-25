Замглавы "Роснано" пообщался с адвокатом по видео из СИЗО-5

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Заместитель руководителя ООО "УК "Роснано" Борис Подольский, обвиняемый в злоупотреблении должностными полномочиями, пообщался по видео из места своего содержания СИЗО-5 со своим защитником в рамках проекта ФСИН, рассказал РИА Новости его адвокат Андрей Гривцов .



В рамках взаимодействия ГУФСИН, аппарата уполномоченного по правам человека в Москве, адвокатской палаты Москвы создан центр видеосвиданий адвокатов с находящимися в СИЗО подзащитными, он начал свою работу в начале апреля.



Пока сервис работает в тестовом режиме. В качестве куратора от адвокатской палаты Москвы Андрей Гривцов пояснил, что участвуют все следственные изоляторы, расположенные на территории столицы, кроме СИЗО "Лефортово" и 99/1 ("Кремлевский централ").



"Я записывался на 10 утра, пришел чуть пораньше, в назначенное время вывели моего доверителя Бориса Подольского (заместитель руководителя ООО "УК "Роснано"), он находится в СИЗО-5, связь была прекрасная, я был один в кабинете, он тоже, я бы советовал обсуждать вопросы, не носящие чувствительный характер, бытовые темы, которых действительно много", - поделился адвокат.



Он пояснил, что центр находится возле метро Семеновская.



В центре оборудованы 8 кабинетов для проведения видео-конференц-связи, также имеется комфортная зона ожидания.



Сам процесс записи довольно простой, рассказал Гривцов . Он как куратор от палаты собирает заявки от адвокатов в мессенджерах на проведение видеовстречи, в которых те указывают данные своего доверителя и желаемое время видеоконференции. Далее списки отправляют в УФСИН по Москве.



Когда в ведомстве получают заявки, то сообщают о наличии свободных "окошек". После этого происходит запись, а затем само видеосвидание.



По его словам, за день физически в таком центре может пройти более 60 встреч адвокатов с подзащитными.



По версии следствия, в 2017 году с целью скрыть плохие результаты экономической деятельности компании трое топ-менеджеров "Роснано" реклассифицировали финансовые обязательства. Используя искаженные данные, они предоставили недостоверные сведения о якобы удовлетворительном финансовом положении АО "Роснано". В материалах дела указывается, что это позволило избежать отзыва ранее выданных госгарантий, а также привлечь дополнительное финансирование, в результате государству в 2022-2024 годах пришлось выделить корпорации свыше 43 миллиардов рублей..