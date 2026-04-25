Виталий Королев принял участие во Всероссийском субботнике в Твери

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Глава Тверской области Виталий Королев вместе с жителями областной столицы принял участие во Всероссийском субботнике на одной из самых любимых горожанами территорий – набережной Афанасия Никитина, сообщает пресс-служба облправительства.

Студенты вузов, участники Движения Первых, представители старшего поколения окрасили на набережной скамейки и бордюры, очистили территорию от веток, сухой листвы и мусора.

"Субботник – это замечательное событие, когда мы можем собраться в выходной день вместе и провести его на свежем воздухе. Очень важно, чтобы в наших муниципалитетах было чисто. Тверская область должна быть комфортной для местных жителей и привлекательной для туристов. У нас большие планы на этот сезон: мы реконструируем и облагородим более 100 общественных пространств, обновим порядка 35 тысяч квадратных метров тротуаров", – приводятся в сообщении слова Королева.

Набережная Афанасия Никитина в этом году пошла в список общественных пространств Всероссийского голосования за объекты благоустройства. Любой желающий может выбрать понравившийся проект на сайте голосования на платформе "Госуслуги. Решаем вместе" и отдать свой голос. Проекты-победители будут благоустроены в 2027 году по программе "Формирование комфортной городской среды", входящей в состав нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

"У нас в этом году расширенное голосование, в которое вошло 126 областных объектов. И будет здорово, если все, кто сегодня здесь прибираются, проголосуют. По предварительным данным, Тверская область уже в лидерах голосования", – поделился руководитель Верхневолжья.

В субботу в Твери в порядок приводят около 30 территорий во всех районах города. Это популярные у горожан Парк Победы и Парк Текстильщиков, Первомайская, Бобачевская и Комсомольская рощи, Константиновские карьеры, набережные, скверы, зеленые зоны.