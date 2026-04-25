Рейтинг@Mail.ru
Некоторые страны Европы продолжают отбирать газ из ПХГ, сообщил "Газпром"
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:30 25.04.2026
Некоторые страны Европы продолжают отбирать газ из ПХГ, сообщил "Газпром"

© РИА Новости / Александр Мазуркевич Газовая компрессорная станция
Газовая компрессорная станция. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Некоторые страны Европы продолжают отбирать газ из подземных хранилищ в разгар весны, сообщил «Газпром».
  • По данным Gas Infrastructure Europe, в начале третьей декады апреля нетто-отбор газа ведут Польша, Бельгия и Болгария.
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Некоторые страны Европы в разгар весны продолжают отбирать газ из своих подземных хранилищ (ПХГ), сообщил "Газпром".
"Газпром" ранее уже сообщал, что ситуация с критически низким уровнем заполненности европейских ПХГ усугубляется, что в дальнейшем создаст сложности при заполнении хранилищ к зиме, а также внесет дополнительную неопределенность на газовом рынке.
«

"Несмотря на конец апреля, некоторые европейские страны отбирают газ из подземных хранилищ", - говорится в сообщении "Газпрома".

В частности, по данным Gas Infrastructure Europe, в начале третьей декады апреля нетто-отбор газа ведут Польша, Бельгия и Болгария.
Сотрудник газоприемной станции в Вечеше, Венгрия - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
Ситуация с запасами в европейских ПХГ усугубляется, сообщил "Газпром"
2 апреля, 17:43
 
ЭкономикаЕвропаПольшаБельгияГазпромВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала