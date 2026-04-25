Трамп заявил, что получил новое предложение от Ирана

Краткий пересказ от РИА ИИ Трамп заявил, что после отмены поездки переговорщиков в Пакистан США получили новое предложение от Ирана.

По его словам, в приоритете по-прежнему гарантии Тегерана не заниматься разработкой ядерного оружия.

В исламской республике изначально отрицали планы встретиться с американцами.

ВАШИНГТОН, 25 апр — РИА Новости. Дональд Трамп утверждает, что после отмены поездки переговорщиков в Пакистан Штаты получили новое предложение от Ирана.

"Что интересно, сразу же после того, как я отменил это, через десять минут у нас был новый документ, гораздо лучше", — сказал он журналистам.

По его словам, во главе угла по-прежнему остаются остаются гарантии Тегерана не заниматься разработкой ядерного оружия. Помимо этого, сегодня днем президент заявил, что в Вашингтоне пока не думали над возобновлением ударов по территории исламской республики.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи ранее в субботу прибыл в Пакистан, который выступает посредником Штатами и Ираном . Утром туда собирались отправится представители США, однако Трамп заявил, что отменил поездку. При этом в ИРИ изначально отрицали планы встретиться с американцами.

Восьмого апреля стороны объявили о прекращении огня на две недели, однако состоявшиеся после этого переговоры не принесли результатов. Вашингтон объявил о блокад портов ИРИ и пообещал снять ее только после достижения соглашения. Тегеран в ответ перекрыл Ормузский пролив и отказался от новых контактов.