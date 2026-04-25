22:18 25.04.2026 (обновлено: 23:28 25.04.2026)
Трамп заявил, что получил новое предложение от Ирана

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трамп заявил, что после отмены поездки переговорщиков в Пакистан США получили новое предложение от Ирана.
  • По его словам, в приоритете по-прежнему гарантии Тегерана не заниматься разработкой ядерного оружия.
  • В исламской республике изначально отрицали планы встретиться с американцами.
ВАШИНГТОН, 25 апр — РИА Новости. Дональд Трамп утверждает, что после отмены поездки переговорщиков в Пакистан Штаты получили новое предложение от Ирана.
"Что интересно, сразу же после того, как я отменил это, через десять минут у нас был новый документ, гораздо лучше", — сказал он журналистам.
Флаг США виден сквозь флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 25.04.2026
США ищут способ выбраться из болота войны, заявило Минобороны Ирана
Вчера, 14:58
По его словам, во главе угла по-прежнему остаются остаются гарантии Тегерана не заниматься разработкой ядерного оружия. Помимо этого, сегодня днем президент заявил, что в Вашингтоне пока не думали над возобновлением ударов по территории исламской республики.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи ранее в субботу прибыл в Пакистан, который выступает посредником Штатами и Ираном. Утром туда собирались отправится представители США, однако Трамп заявил, что отменил поездку. При этом в ИРИ изначально отрицали планы встретиться с американцами.
Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 25.04.2026
Аракчи сообщил пакистанской стороне позицию Ирана по окончанию войны с США
Вчера, 17:15
Восьмого апреля стороны объявили о прекращении огня на две недели, однако состоявшиеся после этого переговоры не принесли результатов. Вашингтон объявил о блокад портов ИРИ и пообещал снять ее только после достижения соглашения. Тегеран в ответ перекрыл Ормузский пролив и отказался от новых контактов.
Тем временем Трамп в одностороннем порядке продлил перемирие. По его словам, оно будет действовать до тех пор, пока Иран не подготовит предложения по урегулированию и делегации не проведут встречу.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
Трамп своему слову хозяин: цивилизация погибнет, но есть нюанс
21 апреля, 08:00
 
