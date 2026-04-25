Трамп намекнул, что при Обаме Вашингтон был похож на болото - РИА Новости, 25.04.2026
18:59 25.04.2026
Трамп намекнул, что при Обаме Вашингтон был похож на болото

Трамп намекнул, что при Обаме Вашингтон был грязнее, чем сейчас

© AP Photo / Ben Curtis — Барак Обама и Дональд Трамп
Барак Обама и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.04.2026
© AP Photo / Ben Curtis
Барак Обама и Дональд Трамп. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трамп намекнул, что при Бараке Обаме достопримечательности Вашингтона были грязнее, чем сейчас.
  • Он опубликовал в своей соцсети снимки отражающего бассейна между монументом Вашингтона и мемориалом Линкольна до и после очистки.
  • Трамп также заявил, что власти отремонтируют зеркальный пруд и сменят покрытие на синее в честь американского флага.
ВАШИНГТОН, 25 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп намекнул, что при бывшем американском лидере Бараке Обаме достопримечательности Вашингтона были грязнее, чем сейчас, и походили на болото.
Нынешний глава Штатов опубликовал в своей соцсети Truth Social снимки одного из самых знаковых и узнаваемых мест американской столицы - отражающего бассейна, который находится между монументом Вашингтона и мемориалом Линкольна.
"Хуссейн Обама", - подписал Трамп фотографию прямоугольного пруда с зеленой водой и тиной.
На следующем фото тот же объект предстает чистым и синего морского цвета, снимок подписан уже фамилией нынешнего президента.
Ранее Трамп объявил, что власти отремонтируют зеркальный пруд, сменив покрытие на синее, чтобы и вода приобрела такой же цвет - в честь американского флага. Лидер США заявил, что к этому решению его подтолкнули жалобы на грязную воду и внешний вид достопримечательности.
