Трамп намекнул, что при Обаме Вашингтон был похож на болото

Краткий пересказ от РИА ИИ
ВАШИНГТОН, 25 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп намекнул, что при бывшем американском лидере Бараке Обаме достопримечательности Вашингтона были грязнее, чем сейчас, и походили на болото.
Нынешний глава Штатов опубликовал в своей соцсети Truth Social снимки одного из самых знаковых и узнаваемых мест американской столицы - отражающего бассейна, который находится между монументом Вашингтона и мемориалом Линкольна.
"Хуссейн Обама", - подписал Трамп фотографию прямоугольного пруда с зеленой водой и тиной.
На следующем фото тот же объект предстает чистым и синего морского цвета, снимок подписан уже фамилией нынешнего президента.
Ранее Трамп объявил, что власти отремонтируют зеркальный пруд, сменив покрытие на синее, чтобы и вода приобрела такой же цвет - в честь американского флага. Лидер США заявил, что к этому решению его подтолкнули жалобы на грязную воду и внешний вид достопримечательности.