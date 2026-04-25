15:22 25.04.2026
В США оценили ущерб от ударов Ирана по базам в Персидском заливе

NBC: базы США пострадали из-за ударов Ирана серьезнее, чем это признается

Дым над военной базой в Каракасе. Архивное фото
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Масштаб ущерба, нанесённого американским военным базам в регионе Персидского залива в результате ударов Ирана, является более серьезным, чем это признается публично, а их восстановление обойдётся "в миллиарды долларов", утверждает американский телеканал NBC со ссылкой на неназванных чиновников США.
"Американские военные базы и другое оборудование в регионе Персидского залива получили от иранских ударов обширные повреждения, которые являются намного серьезнее, чем признается публично. Как ожидается, восстановление обойдётся в миллиарды долларов", - говорится в сообщении.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Многие страны региона полностью или частично закрыли воздушное пространство из-за опасности атак ракет и беспилотников. Президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели.
В миреИранСШАПерсидский заливДональд ТрампNBCВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
