В США оценили ущерб от ударов Ирана по базам в Персидском заливе

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Масштаб ущерба, нанесённого американским военным базам в регионе Персидского залива в результате ударов Ирана, является более серьезным, чем это признается публично, а их восстановление обойдётся "в миллиарды долларов", утверждает американский телеканал NBC со ссылкой на неназванных чиновников США.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Многие страны региона полностью или частично закрыли воздушное пространство из-за опасности атак ракет и беспилотников. Президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели.