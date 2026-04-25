США ищут способ выбраться из болота войны, заявило Минобороны Ирана - РИА Новости, 25.04.2026
14:58 25.04.2026 (обновлено: 19:15 25.04.2026)
США ищут способ выбраться из болота войны, заявило Минобороны Ирана

© AP Photo / Ryan MurphyФлаг США виден сквозь флаг Ирана
Флаг США виден сквозь флаг Ирана. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вашингтон ищет способ достойно выйти из конфликта с Тегераном, заявил официальный представитель Минобороны Ирана.
  • По данным СМИ, представители США могут встретиться с главой МИД ИРИ в Пакистане в понедельник.
  • Исламская республика такие планы отрицает.
  • Белый дом заявлял, что делегация вылетит в Исламабад уже сегодня.
ТЕГЕРАН, 25 апр — РИА Новости. Соединенные Штаты ищут способ достойно выйти из конфликта с Ираном, заявил официальный представитель Министерства обороны исламской республики Реза Талаиник.
"Сегодня наша военная мощь одерживает верх, так что враг ищет способ, сохранив лицо, выбраться из болота войны, в котором увяз", — передает его слова агентство ISNA.
Ранее в субботу СМИ сообщили, что спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер могут встретиться с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи в понедельник после переговоров с пакистанскими посредниками. Накануне он прибыл в Исламабад, после чего посетит Оман и Россию для обсуждения усилий по урегулированию.
Однако, как подчеркивает само министерство, встреча с представителями Вашингтона не запланирована. В Белом доме, со своей стороны, заявляли, что американцы отправятся в Пакистан уже сегодня утром.
До этого сообщалось о планах Пентагона возобновить атаки на иранские объекты в случае срыва перемирия. Другой вариант предусматривает удары по военным чиновникам и иным членам руководства.
Восьмого апреля Штаты и Иран объявили о прекращении огня на две недели, однако состоявшиеся после этого переговоры не принесли результатов. Американцы объявили о блокаде портов ИРИ и пообещали снять ее только после достижения соглашения. Исламская республика в ответ перекрыла Ормузский пролив и отказалась от новых контактов.
Тем временем Дональд Трамп продлил режим перемирия. По его словам, он будет действовать до тех пор, пока Иран не подготовит предложения по урегулированию и стороны не проведут встречу.
В миреСШАИранВоенная операция США и Израиля против ИранаСтив УиткоффДжаред КушнерАббас АракчиМИД ИранаМинистерство обороны Ирана
 
 
