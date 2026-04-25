В корейской арктической ассоциации прокомментировали ситуацию с Ормузом

ВАШИНГТОН, 25 апр - РИА Новости. Соединенным Штатам будет трудно обосновать законность введенной ими блокады Ормузского пролива, заявил РИА Новости генеральный секретарь Корейской ассоциации арктического судоходства Чхве Су Бом.
"Согласно правовым нормам, регулирующим военно-морские блокады, ключевыми требованиями являются предварительное уведомление, эффективность, беспристрастное правоприменение и должный учет гуманитарных соображений. Соответственно, юридическая обоснованность односторонней блокады иранских портов остается весьма сомнительной", - сказал Чхве.
Он добавил, что морские блокады обычно рассматриваются как часть военного конфликта на море и вводятся в рамках Устава ООН и в соответствии с санкциями Совета Безопасности всемирной организации.
"С точки зрения международного права, это действие может стать предметом серьезного юридического спора", - отметил глава ассоциации.
ВМС США начали 13 апреля блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Вашингтон уверяет, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через Ормузский пролив, если они не платили за проход Тегерану. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах.