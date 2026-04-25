Более 30 ленивцев погибли в США из-за ненадлежащих условий содержания

ВАШИНГТОН, 25 апр – РИА Новости. Более трех десятков ленивцев из Гайаны и Перу, предназначавшихся для нового развлекательного центра в Орландо, погибли в США из-за ненадлежащего содержания в складском помещении, говорится в отчете инспектора комиссии штата Флорида по охране дикой природы, документ имеется в распоряжении РИА Новости.