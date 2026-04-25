США атаковали лодку предполагаемых участников наркотрафика

ВАШИНГТОН, 25 апр - РИА Новости. Силы США нанесли удар по лодке предполагаемых участников наркотрафика в восточной части Тихого океана, два человека убиты, сообщает южное командование Пентагона.

Уточняется, что двое мужчин - предполагаемых участников перевозки наркотиков - были убиты в ходе операции, никто из американских военных не пострадал.