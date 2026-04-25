04:18 25.04.2026
США атаковали лодку предполагаемых участников наркотрафика, два человека убиты

Американский истребитель-бомбардировщик F-35A. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Силы США нанесли удар по лодке предполагаемых участников наркотрафика в восточной части Тихого океана.
  • В ходе операции были убиты двое мужчин.
ВАШИНГТОН, 25 апр - РИА Новости. Силы США нанесли удар по лодке предполагаемых участников наркотрафика в восточной части Тихого океана, два человека убиты, сообщает южное командование Пентагона.
"Разведка подтвердила, что плавсредство перемещалось по путям наркотрафика в восточной части Тихого океана и участвовало в операциях по перевозке наркотиков", - говорится в сообщении командования в соцсети Х.
Уточняется, что двое мужчин - предполагаемых участников перевозки наркотиков - были убиты в ходе операции, никто из американских военных не пострадал.
