Краткий пересказ от РИА ИИ Российские военные установили контроль над населенным пунктом Бочково Харьковской области.

ВС России нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса, энергетики и портовой инфраструктуры, которые используются ВСУ.

Средства ПВО за сутки перехватили и уничтожили 256 БПЛА и 11 авиабомб ВСУ.

Расчеты БПС группировки "Север" уничтожили более 20 станций РЭБ ВСУ под Харьковом, после чего на ряде участков у российских подразделений улучшилась связь.

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. ВС РФ установили контроль над населенным пунктом Бочково Харьковской области, сообщило в субботу Министерство обороны РФ.

В Минобороны РФ также сообщили, что российские войска нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса, энергетики и портовой инфраструктуры, которые используются ВСУ

Как уточнило российское военное ведомство, средства ПВО за сутки перехватили и уничтожили 256 БПЛА и 11 авиабомб ВСУ.

По информации Минобороны, ВСУ за сутки потеряли 1125 военных. Помимо этого, были ликвидированы 38 единиц автомобильной военной техники, четыре орудия полевой артиллерии и минометов, а также три танка.

Освобождено Бочково

В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Север" установлен контроль над населенным пунктом Бочково Харьковской области , сообщили Минобороны РФ в субботу.

Как уточнило военное ведомство, Бочково в Харьковской области был форпостом, откуда ВСУ собирались наносить удары по российским подразделениям.

Новости подполья

Взрывы прогремели в районе военной части ВСУ в городе Богодухов Харьковской области, после этого врачей местной больницы вызвали на работу из-за большого потока раненых, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев

По данным подполья, на территории военной части ВСУ в Богодухове украинских мобилизованных обучали использованию военной техники стран НАТО

ВСУ лишились техники

Расчеты БПС группировки "Север" уничтожили более 20 станций РЭБ ВСУ под Харьковом , после чего на ряде участков у российских подразделений улучшилась связь, рассказал РИА Новости начальник огневого поражения с позывным "Карта".

Российские военнослужащие уничтожили беспилотник ВСУ "Марсианин-2" на добропольском направлении, сообщил РИА Новости боец соединения морской пехоты, действующей в составе группировки войск "Центр", с позывным "Лирик".

Бойцы 35-й мотострелковой бригады ВС РФ уничтожили два танка ВСУ западного производства во время освобождения Гришино в ДНР , рассказал РИА Новости гранатометчик группировки войск "Центр" Алексей Мурычев.

Герой нашего времени

Младший сержант российских Вооруженных сил Александр Ковышкин одним из первых вступил в бой с противником в зоне спецоперации, получил пулевое ранение, сам оказал себе помощь и уничтожил гранатометный расчет ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что благодаря мужественным и самоотверженным действиям Ковышкина российская штурмовая группа в кратчайшие сроки овладела новыми рубежами.

Атака ВСУ на мирных

Украинские военные атаковали группу эвакуировавшихся жителей города Родинское в ДНР, в результате чего два человека погибли, сообщил РИА Новости очевидец происшествия Анатолий Кузнецов , который также покинул город и был ранен.

Артиллерия ВСУ 49 раз за минувшие сутки атаковала отселенные приграничные районы Курской области , сбито 42 украинских беспилотника различных типов, погибших нет, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн

Хаос в ВСУ

Ближний Восток. Военные ВСУ отбирают у колумбийских наемников средства связи, рассказал РИА Новости источник, связанный с рынком вербовки колумбийцев на Украину

В подразделениях ВСУ процветает коррупция: комбриг 58-й бригады ВСУ Иван Шныра незаконно зарабатывает на коррупционных схемах, делая закупки для подразделения через подконтрольную ему фирму, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

В силовых структурах РИА Новости также сообщили, что скандал с голодающими на позициях украинскими солдатами из 14-й бригады породил флешмоб и теперь аналогичные кадры присылаются и из других украинских подразделений.

Собеседник агентства подчеркнул, что многие украинские военнослужащие не только голодают, но и лишены медицинской помощи.

Командир ВСУ передавал данные России

Командир 157-го батальона 118-й Черкасской отдельной бригады территориальной обороны Украины майор Дмитрий Никонов продавал военные данные ВСУ российской стороне, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

Собеседник агентства отметил, что главной задачей украинского офицера был быстрый заработок.