Рейтинг@Mail.ru
Спецоперация, 25 апреля: российские военные установили контроль над Бочково
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
21:10 25.04.2026 (обновлено: 21:11 25.04.2026)

Спецоперация, 25 апреля: российские военные установили контроль над Бочково

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий. Архивное фото
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские военные установили контроль над населенным пунктом Бочково Харьковской области.
  • ВС России нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса, энергетики и портовой инфраструктуры, которые используются ВСУ.
  • Средства ПВО за сутки перехватили и уничтожили 256 БПЛА и 11 авиабомб ВСУ.
  • Расчеты БПС группировки "Север" уничтожили более 20 станций РЭБ ВСУ под Харьковом, после чего на ряде участков у российских подразделений улучшилась связь.
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. ВС РФ установили контроль над населенным пунктом Бочково Харьковской области, сообщило в субботу Министерство обороны РФ.
В Минобороны РФ также сообщили, что российские войска нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса, энергетики и портовой инфраструктуры, которые используются ВСУ.
Как уточнило российское военное ведомство, средства ПВО за сутки перехватили и уничтожили 256 БПЛА и 11 авиабомб ВСУ.
По информации Минобороны, ВСУ за сутки потеряли 1125 военных. Помимо этого, были ликвидированы 38 единиц автомобильной военной техники, четыре орудия полевой артиллерии и минометов, а также три танка.

Освобождено Бочково

В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Север" установлен контроль над населенным пунктом Бочково Харьковской области, сообщили Минобороны РФ в субботу.
Как уточнило военное ведомство, Бочково в Харьковской области был форпостом, откуда ВСУ собирались наносить удары по российским подразделениям.
Новости подполья

Взрывы прогремели в районе военной части ВСУ в городе Богодухов Харьковской области, после этого врачей местной больницы вызвали на работу из-за большого потока раненых, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
По данным подполья, на территории военной части ВСУ в Богодухове украинских мобилизованных обучали использованию военной техники стран НАТО.

ВСУ лишились техники

Расчеты БПС группировки "Север" уничтожили более 20 станций РЭБ ВСУ под Харьковом, после чего на ряде участков у российских подразделений улучшилась связь, рассказал РИА Новости начальник огневого поражения с позывным "Карта".
Российские военнослужащие уничтожили беспилотник ВСУ "Марсианин-2" на добропольском направлении, сообщил РИА Новости боец соединения морской пехоты, действующей в составе группировки войск "Центр", с позывным "Лирик".
Бойцы 35-й мотострелковой бригады ВС РФ уничтожили два танка ВСУ западного производства во время освобождения Гришино в ДНР, рассказал РИА Новости гранатометчик группировки войск "Центр" Алексей Мурычев.
Герой нашего времени

Младший сержант российских Вооруженных сил Александр Ковышкин одним из первых вступил в бой с противником в зоне спецоперации, получил пулевое ранение, сам оказал себе помощь и уничтожил гранатометный расчет ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве отметили, что благодаря мужественным и самоотверженным действиям Ковышкина российская штурмовая группа в кратчайшие сроки овладела новыми рубежами.

Атака ВСУ на мирных

Украинские военные атаковали группу эвакуировавшихся жителей города Родинское в ДНР, в результате чего два человека погибли, сообщил РИА Новости очевидец происшествия Анатолий Кузнецов, который также покинул город и был ранен.
Артиллерия ВСУ 49 раз за минувшие сутки атаковала отселенные приграничные районы Курской области, сбито 42 украинских беспилотника различных типов, погибших нет, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

Хаос в ВСУ

Военные ВСУ отбирают у колумбийских наемников средства связи, рассказал РИА Новости источник, связанный с рынком вербовки колумбийцев на Украину и Ближний Восток.
В подразделениях ВСУ процветает коррупция: комбриг 58-й бригады ВСУ Иван Шныра незаконно зарабатывает на коррупционных схемах, делая закупки для подразделения через подконтрольную ему фирму, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
В силовых структурах РИА Новости также сообщили, что скандал с голодающими на позициях украинскими солдатами из 14-й бригады породил флешмоб и теперь аналогичные кадры присылаются и из других украинских подразделений.
Собеседник агентства подчеркнул, что многие украинские военнослужащие не только голодают, но и лишены медицинской помощи.

Командир ВСУ передавал данные России

Командир 157-го батальона 118-й Черкасской отдельной бригады территориальной обороны Украины майор Дмитрий Никонов продавал военные данные ВСУ российской стороне, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
Собеседник агентства отметил, что главной задачей украинского офицера был быстрый заработок.
Силовики предоставили скриншоты переписок, в ходе которых майор ВСУ соглашается продавать военные документы за 150-200 долларов, а также просит перевезти его с семьей на территорию России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьБезопасностьРоссияДонецкая Народная РеспубликаСергей ЛебедевАнатолий КузнецовНАТОАлександр ХинштейнВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала