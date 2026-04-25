Гендиректора "Эксмо" отпустили после допроса в статусе свидетеля

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Генерального директора издательства "Эксмо" Евгения Капьева и ряд сотрудников отпустили после допроса в Следственном комитете России в статусе свидетелей с обязательствами явки к следователю в понедельник, заявили РИА Новости в пресс-службе издательства.
Во вторник Капьев и ещё трое сотрудников издательства были доставлены в Следственный комитет России для допроса в рамках следственных действий по уголовному делу об экстремизме, связанному с распространением книг издательства Popcorn Books. В четверг в издательстве сообщили, что гендиректора, а также других топ-менеджеров, включая заместителя главного редактора по литературе Юлию Соколовскую, отпустили из Следственного комитета России после допроса под обязательство о явке.
"Капьева и ряд сотрудников отпустили в статусе свидетелей с обязательствами явки в понедельник", - говорится в сообщении.
В субботу Капьев в своем Telegram-канале выложил пост с книжным рейтингом и подчеркнул, что по остальным вопросам пока не будет ничего комментировать.
В пятницу РИА Новости сообщили в правоохранительных органах, что следствие проверяет топ-менеджеров "Эксмо" на причастность к экстремизму. Предварительно установлено, что они были в курсе того, кто из авторов и какие произведения войдут в список запрещенных, в связи с чем выстраивали продажи.
