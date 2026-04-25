В Подмосковье возбудили дело после нападения на журналиста

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Подмосковье завели уголовное дело после нападения на журналиста во время видеосъемки.
- На сотрудника СМИ напал мужчина, который отобрал у него телефон и удалил видеозаписи репортажа.
- Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования этого дела.
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Уголовное дело заведено после нападения на журналиста во время видеосъемки в подмосковной деревне Беляниново городского округа Мытищи, сообщили в ГСУ СК России по Московской области.
"Следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области по данному факту (применение насилия в отношении журналиста во время видеосъемки в Подмосковье - ред.) возбуждено уголовное дело (часть 3 статьи 144 УК РФ)", - говорится в сообщении в канале ведомства на платформе "Макс".
По данным следствия, 24 апреля журналист одного из сетевых изданий осуществлял видеосъемку земельного участка на территории деревни Беляниново городского округа Мытищи. В это время к нему подошел мужчина и, осознавая, что перед ним представитель прессы, с целью воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналиста применил к нему насилие, отобрал телефон и удалил видеозаписи репортажа.
В ГСУ СК России по Московской области уточнили, что с подозреваемым работают следователи, проводится допрос.
В СК РФ сообщили, что глава ведомства Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела о воспрепятствовании журналистской деятельности в Подмосковье.
